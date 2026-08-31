«Muchas gracias, hombre imposible»: el mensaje de Javier Milei por el retiro de Lionel Messi de la Selección
El capitán argentino le puso punto final a 20 años con la camiseta albiceleste tras la final del Mundial 2026. El Presidente, Mauricio Macri y dirigentes de la oposición despidieron al ídolo en redes sociales.
Un sismo emocional sacudió este lunes al fútbol mundial. El capitán y símbolo absoluto de la Selección Argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro definitivo del combinado nacional tras dos décadas de gloria. La noticia provocó una ola instantánea de reacciones en todo el arco político, encabezada por el presidente Javier Milei.
«Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE…!!!», escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una postal del astro rosarino vestido con la camiseta albiceleste.
La reacción de la dirigencia política por el retiro de Lionel Messi
La despedida del máximo referente del fútbol argentino unificó los mensajes de afecto entre los principales referentes políticos de distintos espacios:
- Mauricio Macri: «Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones», escribió el expresidente de Boca.
- El peronismo: Figuras del bloque opositor como Leopoldo Moreau y la diputada Julia Strada volcaron sus mensajes en redes sociales. «Eternamente agradecida de ser contemporánea a vos, a tu talento y a tu humildad», sintetizó la legisladora.
«Me vacié»: las razones del adiós del capitán
El anuncio llegó este lunes al mediodía a través de una carta abierta en las redes sociales del jugador. A sus 39 años, el 10 decidió cerrar su ciclo con la Selección luego de disputar la final del Mundial 2026, torneo donde convirtió siete goles y lideró al equipo hasta la instancia decisiva.
La decisión se produce, además, a pocos días del fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, figura clave en el sostén emocional y profesional de toda su carrera.
- El mensaje del 10: “Me vacié, ya no tengo más para dar. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó el rosarino para cerrar 20 años de historia con la Selección Mayor.
- El recuerdo de Milei: El Presidente rescató también un video de 2018 donde cruzaba a los detractores del futbolista: «No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible».
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