«Muchas gracias, hombre imposible»: el mensaje de Javier Milei por el retiro de Lionel Messi de la Selección

Un sismo emocional sacudió este lunes al fútbol mundial. El capitán y símbolo absoluto de la Selección Argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro definitivo del combinado nacional tras dos décadas de gloria. La noticia provocó una ola instantánea de reacciones en todo el arco político, encabezada por el presidente Javier Milei.

«Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE…!!!», escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una postal del astro rosarino vestido con la camiseta albiceleste.

La reacción de la dirigencia política por el retiro de Lionel Messi

La despedida del máximo referente del fútbol argentino unificó los mensajes de afecto entre los principales referentes políticos de distintos espacios:

Mauricio Macri: «Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones», escribió el expresidente de Boca.

«Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones», escribió el expresidente de Boca. El peronismo: Figuras del bloque opositor como Leopoldo Moreau y la diputada Julia Strada volcaron sus mensajes en redes sociales. «Eternamente agradecida de ser contemporánea a vos, a tu talento y a tu humildad», sintetizó la legisladora.

«Me vacié»: las razones del adiós del capitán

El anuncio llegó este lunes al mediodía a través de una carta abierta en las redes sociales del jugador. A sus 39 años, el 10 decidió cerrar su ciclo con la Selección luego de disputar la final del Mundial 2026, torneo donde convirtió siete goles y lideró al equipo hasta la instancia decisiva.

La decisión se produce, además, a pocos días del fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, figura clave en el sostén emocional y profesional de toda su carrera.