«¡Gracias eternas!»: Las sentidas reacciones de los compañeros de Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina es un golpe duro para todos los futboleros del país y también para sus compañeros de la Albiceleste que así lo reflejaron en las redes sociales.

Con palabras emotivas, los jugadores despidieron a su capitán que hoy anunció el punto final para su carrera con la camiseta argentina.

«Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno», escribió Rodrigo De Paul, también compañero en Inter Miami.

«Gracias por absolutamente todo, sos y serás siempre el más grande de todos, te amamos capitán», publicó Leandro Paredes, otro de sus mejores amigos de la Selección. Nicolás Tagliafico y Ángel Di María, lo resumieron con la frase «Gracias eternas».

«Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán«, escribió por su parte Cuti Romero.

«Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón GRACIAS!! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!! Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia porque del futbol la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo», fue el comentario de Lisandro Martínez a la publicación de Messi.

El que también publicó un sentido y extenso texto fue Enzo Fernández. «Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo», escribió.