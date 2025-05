Nadia Márquez respondió por Ficha Limpia en Neuquén: «Son brutos o lo hicieron adrede»

La diputada nacional de Neuquén por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, puso en duda que la ley de Ficha Limpia de la provincia respete las garantías constitucionales, al referirse a la eventual prohibición que tendría de ejercer candidaturas por haberse acogido a una probation hace diez años. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, también ratificó su apoyo al presidente Javier Milei y dijo que está aún «más orgullosa» que cuando lo acompañó en las elecciones.

Escuchá a la diputada de LLA, Nadia Márquez, en RÍO NEGRO RADIO:

«Más feliz estoy, tengo más coincidencias. Estoy más orgullosa. El gobierno de Milei realmente lo hizo y lo está haciendo. Y lo que todavía no hizo, estoy segura de que lo va a hacer. Eso me impacta mucho y me alegra», definió la legisladora sobre las promesas de campaña.

Reconoció que el gobierno nacional tiene «muy buen diálogo» con el de Rolando Figueroa, aunque dijo que con el gobernador «hace un montón» que no habla. «Tengo buena relación, lo que me gusta lo digo y no lo bardeo para marcar una posición», sostuvo.

Por ejemplo, le pareció «correcto» lo que planteó el mandatario neuquino respecto de la necesidad de reformar el régimen tributario a favor de que recauden las provincias. «¿Por qué hay provincias que son deficitarias y la Nación les tiene que dar más de lo que aportan?», opinó Márquez.

Dijo que el gobierno de Milei «quiere reordenar» porque hay «multiplicidad de impuestos que cobran las provincias y que ya los cobra la Nación». «Hay que simplificar», planteó.

Nadia Márquez y Ficha Limpia

La diputada nacional fue consultada por la suspensión de juicio a prueba que cumplió en el 2013 y por la cual fue sobreseída tras cumplir con pautas de conducta y donación de leche a una fundación que le impediría ser candidata en Neuquén.

«Me halaga que estén tan preocupados por una candidatura mía en la provincia, no la estaba considerando hasta este momento. Se ve que no estoy viendo algo que otros ven», ironizó.

«No es un tema que me preocupe, hay elecciones provinciales recién en 2027 y mi norte es terminar el partido de La Libertad Avanza, es lo que me encomendó Karina Milei», afirmó.

Sobre la ley de Ficha Limpia, que inhabilita para ocupar cargos provinciales o municipales a las personas que se hayan acogido a una probation, medida que no es comparable a una condena porque implica un reconocimiento de culpabilidad, Márquez preguntó: «Díganme si tiene lógica y si respeta las garantías constitucionales en una provincia». «Yo creo que no. Me preocupa que nadie de los 35 diputados se haya percatado de una situación así: o son muy brutos o es adrede y tiene destinatario, cualquiera de las dos cosas son malas», afirmó.