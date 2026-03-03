Nahuel Gallo espera el alta definitiva para volver a su casa, mientras el Gobierno carga contra la AFA 

El gendarme Nahuel Gallo está en buenas condiciones de salud tras su retorno a la Argentina luego de 448 días como rehén en Venezuela. Según indicaron fuentes oficiales, esperan que el integrante de las fuerzas de seguridad pueda retornar a su casa en Catamarca en las próximas horas luego de algunos estudios pendientes.

Gallo se encuentra en el Edificio Centinela Gendarmería Nacional y aguarda el alta definitiva. Está bien de salud, según señalan en el Gobierno y, fundamentalmente, recalcan que no tiene signos ni lesiones que puedan indicar que sufrió maltrato en su estadía en el país sudamericano.

María Alexandra Gómez, su esposa, se encargó de confirmar que está en buen estado a través de sus redes sociales. Y contó qué comió junto con su hijo. “Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, relató.

Pidió para estos momentos “respeto” porque, dijo, “la situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”.

También expuso que su marido se encuentra en proceso de recuperación y su salud “es lo primero”. ”Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso. Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, completó.

La reacción del Gobierno ante el retorno de Nahuel Gallo

Se especuló en Casa Rosada con que el presidente Javier Milei podría recibirlo y condecorarlo, aunque todavía no hay fecha para ese evento. Sí existe la intención de parte del oficialismo de multiplicar las críticas a la AFA por haber gestionado el traslado. Para el Gobierno argentino, las acciones de los dirigentes formaron parte de una “diplomacia paralela” que constituye un delito.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, se encargó de aumentar la tensión entre las partes: dijo que en el último partido de Argentina-Venezuela, la familia de Nahuel Gallo le pidió a la AFA si la Selección Nacional podía salir con una bandera para pedir por su liberación, y que los hombres de Claudio “Chiqui” Tapia “dijeron que no”.