El Gobierno tiene intenciones de reunirse con el gendarme Nahuel Gallo: «Ahora tiene que estar con su familia»

Pese a las gestiones de la AFA, el Gobierno celebró el regreso del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina y no descartan un posible encuentro con el presidente Javier Milei, aunque por ahora no hay nada programado.

El mandatario tiene intenciones de ver al efectivo que permaneció 448 días detenido Venezuela.

Posible encuentro con Nahuel Gallo

“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, sostuvo una importante voz del Gabinete a Noticias Argentinas.

Lo cierto es que en Casa Rosada no quieren apurar los tiempos y esperan que Gallo pueda asentarse en su regreso y pasar tiempo con su familia para luego establecer los primeros contactos.

En paralelo, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anticipó la convocatoria a la Cámara de Senadores que por estas horas no tiene fecha ni hora luego de integrar la delegación de representantes del Poder Ejecutivo, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, que lo recibió en el aeropuerto de Ezeiza durante la madrugada del lunes.

La polémica abierta con la AFA por Nahuel Gallo

En Balcarce 50 siguen de cerca los contactos de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino con los resabios de lo que supo ser el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y evalúan la posibilidad de judicializar al ente rector del fútbol.

Asimismo, explican que los chavista “habían expresado que no querían darle una victoria” ni a Donald Trump ni a Milei, por lo que se inclinaron por entregarlo por “una tercera vía” que es donde entró la AFA.

“Van a tener que explicar su vínculo con el régimen. Tapia había pedido autorización para extender su viaje y el juez se la denegó. Sabíamos que estaban allá y que estaban interfiriendo en las negociaciones», confesó un integrante de la mesa chica.

Aún en estudio, hay quienes se inclinan por denunciar a la asociación por delitos de “sedición” y “traición a la patria” tras sostener que una organización no gubernamental no tiene competencias para intervenir en un país con una “dictadura narcoterrorista”.

Por último, destacaron la presión de los aliados de Italia, Estados Unidos y España, y acusan a Tapia de “arrogarse” deberes de funcionario público y de buscar una foto para “lograr apoyo social”. «Independiente de quién hizo de delivery, si no fuera por la presión de Italia, España y Estados Unidos no estaríamos como estamos”, concluyeron

Noticias Argentinas