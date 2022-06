Naidenoff criticó a Manzur por su informe «insustancial y vacío de contenido»

El presidente del bloque de senadores nacionales de la UCR, Luis Naidenoff, criticó duramente al jefe de Gabinete, Juan Manzur, al calificar su informe de gestión de «insustancial y vacío de contenido».

En la última parte de la sesión informativa del Senado donde el funcionario del Gabinete nacional concurrió para explicar la marcha de la gestión de gobierno, el formoseño apuntó también contra el Frente de Todos, que definió como «una coalición que está despedazada».

El radical opinó que el informe que expuso Manzur «deja mucho que desear, fue coloquial, vacío de contenido, insustancial».

«Luego de enumerar el recorrido del Gobierno y achacar la responsabilidad a tres factores que son la deuda de la gestión anterior, la pandemia y guerra. Factor interno del Gobierno, ausente. Autocríticas ausentes. Su consideración política no tiene nada que ver con el accionar del Gobierno«, consideró Naidenoff.

Según dijo, Manzur demostró «improvisación política y económica» en su informe, y dejó en evidencia un «doble discurso político y económico».

«Esta dualidad que se expresa día a día, se expresa en la sensación cotidiana en la desesperanza de la sociedad que nadie le cree al Gobierno porque no hace nada para que se le crea”, opinó.

Naidenoff remarcó que Manzur habló durante su discurso de «bajar la inflación» a través de una «reducción de déficit fiscal» y el freno de la emisión monetaria, y advirtió que en los hechos «el Gobierno hace todo lo contrario».

«¿A quién le creemos? En este Gobierno algunos van a la izquierda, otros al centro, y así estamos no se ponen de acuerdo«, lanzó. «Es muy difícil. Es una vergüenza, la gestión del Gobierno hace agua«, sentenció, lapidario.

«El problema es este papelón del minuto uno en que asumieron. Ustedes rompieron todos los códigos propios de su coalición», dijo Naidenoff sobre el voto dividido del Frente de Todos en la sesión para aprobar el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

2. El Jefe de Gabinete puede hacer el mayor de los esfuerzos pero este gobierno no hace nada para que se le crea. Nos dice que el camino para bajar la inflación es la reducción del déficit fiscal y frenar la emisión. Y el gobierno hace todo lo contrario. pic.twitter.com/mvBKcWMp5E — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) June 2, 2022

Al respecto, recordó que fue la bancada de Juntos por el Cambio la que «salvó al país del default» cuando acompañó el proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso, mientras el kirchnerismo le dio la espalda.

Por último, acusó a Manzur de «mentir»: «A usted le han hecho mentir, dice que está todo resuelto, y a los gobernadores les dicen que tienen que importar. No tiene gestión. No hay puertas para golpear. No escuchan a los movimientos sociales que fueron el respaldo de su triunfo, no escuchan a los trabajadores, ¿a quién escuchan?», concluyó.