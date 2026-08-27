Encuentro binacional: Neuquén y Chile se ponen de acuerdo para asfaltar un nuevo paso internacional

El 40° Comité de Integración Binacional Los Lagos comenzó este miércoles con la presentación de un proyecto para asfaltar un nuevo paso internacional entre Neuquén y las regiones chilenas con las que limita.

La actividad contó con la participación de los ministros provinciales de Economía y Energía, Guillermo Koenig y Gustavo Medele, además de un importante número de intendentes como Luis Madueño (Junín de los Andes), Marisa Antiñir (Las Ovejas), Carlos Koopmann (Zapala), Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia) y Silvia Canales (El Cholar).

En su exposición Koenig destacó la inversión en infraestructura que está realizando el Ejecutivo, en un contexto donde el Gobierno nacional se dedicó a «estabilizar la macro» y Neuquén a «tomar la responsabilidad» de fortalecer la conectividad, no solo dentro del territorio provincial, sino también en términos de vinculación con Chile.

«La provincia del Neuquén tiene más de 700 kilómetros de frontera con Chile, más que con las provincias de la Argentina que somos limítrofes. Esa frontera es una gran responsabilidad”, dijo en esta línea el funcionario.

Señaló que Neuquén es la provincia con más pasos limítrofes de Argentina y dijo que desde el Gobierno provincial «estamos asumiendo el compromiso de la integración, especialmente con la pavimentación» de varios de esos cruces.

Mencionó al paso Mamul Mamal, donde la obra de asfalto ya se encuentra en ejecución, y a Pichachén, que «va a empezar dentro de muy poquito y nos va a integrar con la región norte».

Koenig confirmó, además, que está pensado avanzar con el proyecto ejecutivo para la futura pavimentación del paso Hua Hum, a la altura de San Martín de los Andes, a partir de 2028.

Paso Hua Hum: para Chile «es una prioridad»

El gobernador de Los Rios, Luis Cuvertino Gómez, también resaltó esta obra. Dijo que para su región «la consolidación de la ruta CH 203, el cruce lacustre por el lago Pirihueico y el paso Hua Hum representa una prioridad».

«Es nuestra conexión natural con San Martín de los Andes, con un enorme potencial turístico, comercial y territorial”, manifestó.

Dijo que Hua Hum «aparece como una prioridad en al menos siete reuniones del comité”, lo que demuestra que «no estamos frente a una idea nueva, sino a una aspiración binacional sostenida”.

Según explicó, Los Ríos dio un paso concreto en 2024 con el asfalto entre Puerto Pirihueico y el paso Hua Hum, completando el último tramo de la ruta CH 203 hacia la frontera. En este sentido, dijo, «queremos valorar especialmente el anuncio del gobernador Rolando Figueroa».

El mandatario trasandino se refirió también al resto de los pasos que se pretenden asfaltar en la frontera con Argentina a la altura de Neuquén y dijo que, junto a la provincia patagónica, “estamos articulando una macrorregión con capacidades agroalimentarias, forestales, pesqueras, acuícolas, industriales, energéticas, científicas y turística«.

“La primera tarea es avanzar decididamente en conectividad, comprendiendo nuestros pasos fronterizos como parte de un mismo sistema”, expresó y aseguró: “Ñuble y Neuquén, por ejemplo, han sostenido una agenda para avanzar en el paso Minas-Ñuble, vinculando a San Fabián con Las Ovejas”.

Mencionó también las gestiones para concretar el corredor de integración en Pichachén y el proyecto del paso Mamuil Malal, que está siendo asfaltado del lado argentino.

La posibilidad de Vaca Muerta

El evento, que se desarrolla en la ciudad de Valdivia, reunirá durante dos días a empresarios, instituciones y organismos de ambos países.

El gobernador Rolando Figueroa, que estaba confirmado para la apertura, finalmente no estuvo presente. De todos modos más tarde compartió imágenes de un encuentro con Sergio Giacaman, gobernador del Biobío; la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el expresidente de Chile, Eduardo Frei, donde se repasaron temas en común.

El ministro Koenig también hizo mención a Vaca Muerta, de la que destacó su potencial para abastecer al mercado chileno. «Tienen un yacimiento de gas a 200 kilómetros. Hoy están trayendo el gas por barco, esto es una oportunidad para poder hacer un cambio y traer gas de Argentina», expresó.

En representación de las regiones trasandinas, junto a Cuvertino Gómez, estuvieron Alejandro Santana (Los Lagos), Óscar Crisóstomo (Ñuble) y René Saffirio (La Araucanía).