Neuquén actualizó el convenio colectivo de la subsecretaría de Trabajo: los cambios para el sector

La Legislatura de Neuquén sancionó este jueves, por unanimidad, la ley 3543 que homologa el nuevo convenio colectivo de trabajo para el personal de la subsecretaría de Trabajo, un acuerdo que no se revisaba desde 2017 y que representa una actualización de derechos laborales. El acuerdo alcanza a 207 trabajadores, incorpora una nueva carrera administrativa y actualiza derechos laborales.

La reforma del convenio fue negociada y acordada en paritaria por el Poder Ejecutivo y representantes de los gremios ATE y UPCN.

Entre otras modificaciones, incorpora un nuevo nivel jerárquico (Nivel 6) en todos los agrupamientos, una una nueva carrera administrativa que permitirá a todos los trabajadores subir de nivel, establece un incremento del salario básico, actualiza las licencias parentales, y crea una Comisión Especial Ad Hoc con el objetivo de analizar los ascensos y los cambios de agrupamiento según la formación académica del personal.

«La decisión del gobernador de jerarquizar al empleo público se traduce en hechos. Y para nosotros es fundamental que estas mejoras no sólo dignifiquen el trabajo diario, sino que también fortalezcan el funcionamiento del organismo y la calidad del servicio que brindamos a la ciudadanía», señaló Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

«Cuando garantizamos condiciones laborales más equitativas, también garantizamos un Estado más eficiente y más humano. Este convenio es un paso más en la construcción de una administración pública que acompaña, escucha y reconoce», afirmó.

Por su parte, el diputado Francisco Lepore, quien actuó de miembro informante del proyecto, destacó que «en un contexto nacional complejo hay que destacar la decisión política del gobierno provincial de avanzar en ese sentido».

El legislador también sostuvo que este paso «marca un antes y un después para el sector», y valoró el acompañamiento de las autoridades del organismo.