Rolando Figueroa reúne este jueves a los CEO de las petroleras en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa reúne este jueves a los CEO de las operadoras en Buenos Aires para retomar la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta en la previa a la firma con Nación para la baja de retenciones al petróleo convencional. El mandatario asistirá con parte de su gabinete y también estará el secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

Entre los objetivos de la mesa, que se formalizó en julio de este año, está la reducción de accidentes laborales y ambientales (mediante protocolos unificados y monitoreo conjunto), el desarrollo de infraestructura estratégica, el impulso de la economía circular y la sustentabilidad en cada etapa de la cadena productiva y la promoción del empleo local.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en el encuentro de hoy se analizarán los avances del fideicomiso bypass de Añelo por el cual las empresas del sector se comprometieron a pavimentar las rutas 8 y 17 y su conexión para derivar allí el tránsito pesado de la industria. La Legislatura lo ratificó por ley este mes, por lo que el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el llamado a licitación.

En la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta estarán junto a Figueroa los ministros de Economía, Guillermo Koenig, de Energía, Gustavo Medele, y la futura titular de Infraestructura, Tanya Bertoldi. Se realizará desde las 10:30 en la Casa del Neuquén de la Ciudad de Buenos Aires.

También participará el secretario de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, los CEO y representantes de las operadoras que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), y miembros de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene).

Figueroa firma la baja de las retenciones

Tras esa reunión, el gobernador Rolando Figueroa firmará este jueves con el gobierno nacional el acta acuerdo para eliminar las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional. Se trata de un convenio similar al que ya alcanzó Chubut y que implica compromisos de las provincias para reducir regalías e impuestos.

La firma está prevista a las 11:30 y participará el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

El convenio sería similar al que ya acordó Chubut: implica que el Estado Nacional avanzará en la adecuación del régimen de exportación con la quita de retenciones al crudo convencional, mientras que las provincias se comprometen a ratificar políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y canon, con el objetivo de sostener la competitividad de los yacimientos maduros.

En Neuquén ya se había anunciado una medida para eximir la industria del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad convencional y se reducen las regalías del 15 al 12% a cambio de que las empresas mantengan las fuentes de empleo y no avanzar con despidos.