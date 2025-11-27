Paritaria estatal en Neuquén: el Gobierno volvió a plantear aumentos salariales por IPC en 2026

El Gobierno provincial volvió a llevar una propuesta salarial de aumentos por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los trabajadores de la administración pública de Neuquén. Lo hizo este jueves, al retomar la discusión paritaria del año que viene con los gremios estatales.

«Es un logro, porque lo recuperamos como mecanismo de ajuste salarial», dijo a este diario el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

El sindicato que conduce fue el primero en ser convocado hoy por la mañana, en un encuentro realizado en la sede del Poder Ejecutivo donde participaron también el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano.

Según explicó Quintriqueo, los funcionarios propusieron mantener el actual esquema de actualización durante el primer semestre del año próximo, a partir de un ponderado entre el IPC que realiza a nivel nacional el Indec y el que mide la dirección provincial de Estadística y Censos.

ATE fue el primer gremio convocado este jueves 27 de noviembre. Foto: Matías Subat.

Los aumentos, como ocurre ahora, se aplicarían de manera trimestral. El acuerdo se revisaría con una nueva ronda de encuentros paritarios a mediados de año, para analizar si corresponde algún ajuste o no.

«Lo entendemos como un logro después de lo que había sido la última propuesta», dijo el referente de ATE, quien adelantó que el diálogo pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

Paritaria estatal en Neuquén: qué decía la última oferta del Gobierno

El anterior ofrecimiento del Gobierno consistía en un aumento del 5% para el primer semestre de 2026, a pagarse en dos tramos de 2,5%. Ese modelo no generó adhesión entre los gremios, que salieron a cuestionar el abandono del IPC como herramienta de actualización.

Para este jueves también se había invitado a las conducciones de ATEN, Upcn y el gremio de los trabajadores viales de la provincia. Como ya ocurrió en las anteriores reuniones de este mes, se espera que la oferta sea la misma que la que recibió ATE.