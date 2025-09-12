Neuquén celebra su aniversario con una de las tres mejores ferias del libro de Argentina

La XII edición abrió este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes y se extenderá durante 10 días con entrada libre y gratuita.

En el día del 121° aniversario de la capitalidad de la ciudad de Neuquén, la ciudad celebró con la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su XII edición, que se extenderá por 10 días bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

El acto de apertura, realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, fue encabezado por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

La feria, que lleva el nombre de Marcelo Martín Berbel en homenaje a la identidad neuquina, cuenta con entrada libre y gratuita para todos los visitantes.

Gaido destacó el evento como un pilar fundamental para el desarrollo local, al señalar: “Llegó la feria del libro, la más importante del país y nadie se la tiene que perder. La Feria tiene que ver con una actividad cultural de desarrollo económico, de acompañamiento a los libreros, a las editoriales neuquinas, a los escritores neuquinos. En Neuquén proponemos permanentemente actividades que tienen que ver con poner a la ciudad en el primer lugar en la economía del turismo, en este caso relacionada a la cultura”.

La invitada de honor es Chos Malal

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, subrayó: “Cuando hablamos de que la ciudad cuenta y hablamos de la identidad y hablamos de las raíces, nos referimos a que en esta feria, como cada año, más del 50% es para escritores, libreros, para el mundo cultural local y regional”.

Además, expresó: “Teniendo en cuenta el lema de nuestra feria, ‘Con el viento en la voz, la ciudad cuenta’, ojalá que el viento multiplique las palabras, porque cuando una ciudad cuenta todos somos actores”.

En esta edición, la ciudad invitada de honor es Chos Malal, un reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.

Así lo rescató Pasqualini, que afirmó que de esta forma “honramos nuestra historia, la historia de nuestra provincia. Nos unen muchas historias, nos une el frío, el viento, pero por sobre, todo el coraje”.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, puntualizó el lugar que se le brinda a la localidad con la presentación del libro “Por el Alto Neuquén” de Lino Carbajal y agradeció el trabajo conjunto, tanto con la gestión de Gaido como con la del gobernador Figueroa: “Creemos que estos espacios se dan gracias a todos los que hacemos el esfuerzo, de este Estado presente, que es necesario para que la cultura se desarrolle”.

Además de quienes ya fueron mencionados, la inauguración de la feria contó con la presencia de la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina; diputados y diputadas, la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, junto a concejales y concejalas; la intendente de Las Ovejas, Marisa Antiñir; la secretaria de Cultura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta; la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria, Marita Villone; el subsecretario de Cultura, Óscar Sarhan; el secretario general de la Cooperativa CALF Leonardo Ferreira; Mabel; la mamá de Marcelo Martín Berbel, familiares y amigos.

También acompañaron integrantes del equipo del Museo Nacional de Bellas Artes, veteranos de Malvinas, la embajadora de Adultas Mayores, Gloria Quintana; artistas de distintos rubros, vecinas y vecinos. Marité Berbel, Traful Berbel y el coro gospel de la Patagonia entonaron los himnos nacional y provincial.

Es la tercera mejor feria del libro del país

El evento cuenta con 115 estands de editoriales y librerías, tanto locales como nacionales. La edición de 2024 de la feria fue visitada por más de 220 mil personas de todo el país y de países limítrofes. Además, los libreros de la edición pasada informaron que las ventas aumentaron un 30% en comparación con 2023, y las presentaciones de libros se llevaron a cabo a sala llena. Estos datos posicionan a la Feria Internacional del Libro de Neuquén entre las tres mejores de la Argentina, junto a las de Córdoba y Buenos Aires.

La programación de la feria incluye la participación de conocidos autores nacionales: Luis Pescetti , Mar Petryk , Luciano Lutereau , Florencia Canale , Patricia Suárez , Ariel Sujarchuk , Claudia Piñeiro , Verónica Boix , Eduardo Sacheri , Felipe Pigna , Patricio Zunini y Luciano Saracino.

La mamá de Marcelo Martín Berbel estuvo en la habilitación de la feria.

Las presentaciones y actividades se organizaron en los auditorios Marcelo Martín Berbel e Irma Cuña , y un domo llamado María Elena Walsh. Hay un escenario principal para espectáculos, además de contar con una carpa de actividades infantiles.

La feria también cuenta con actividades dirigidas al ámbito educativo. Se planificaron visitas guiadas para que 10 mil chicos pasen por la feria del libro. Además, se ofrecen trayectos formativos docentes, incluyendo las “XI Jornadas de Reflexión General sobre la educación”. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 21, y los sábados y domingos de 14 a 22.

En las actividades por la capitalidad de Neuquén, este sábado se inaugurará el Balcón del Valle, que cuenta con miradores y otras zonas renovadas, a las 10.

Posteriormente, a las 14, se realizará el desfile cívico militar sobre la calle Obrero Argentino. Esta arteria fue elegida para celebrar las obras de infraestructura de la ciudad, como la finalización del asfaltado de la calle hasta el río y la reciente inauguración del último tramo del Paseo Costero sobre el río Limay, en el Club Independiente.