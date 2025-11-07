Tras las huellas del pasto verde: los crianceros inician su travesía de verano

Con la llegada del buen clima, y a pasos de entrar en el verano, los crianceros y productores de Neuquén se trasladan con sus animales en busca de mejores pasturas. Por este motivo, el gobierno provincial comenzó con la entrega de permisos de veranada.

El dispositivo es organizado a través de las delegaciones del área de Tierras -dependientes del ministerio de Gobierno- ubicadas en las localidades de Andacollo, Chos Malal y Zapala.

El permiso de veranada entregado a los crianceros habilita a hacer uso de tierras de pastura, la Ley Provincial de Trashumancia N° 3016 garantiza el derecho de las familias trashumantes a transitar por las huellas de arreo desde zonas de invernada a las de veranada y viceversa, conservando el ambiente y respetando el patrimonio natural y cultural de la zona.

Al momento de la entrega, los productores también son notificados del decreto 209 de Emergencia Ígnea que prohíbe la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y toda actividad que pueda provocar el inicio de incendios.

Qué es la trashumancia

La trashumancia es una práctica ganadera ancestral que aún se mantiene viva en la región, donde las familias crianceras se trasladan con su rebaño en busca de los mejores pastos: en invierno hacia las tierras bajas y en verano hacia la montaña, repitiendo este viaje dos veces al año.

La trashumancia es una práctica socio-productiva histórica y cultural que consiste en el traslado de piños de animales en busca de mejores pasturas. Los campos de veranada -donde se pastorea entre noviembre y abril- se ubican por lo general en áreas de precordillera y cordillera, donde reciben mayores precipitaciones durante el invierno.

Cronograma y puntos de entrega de permisos de veranada

La provincia de Neuquén informó los siguientes puntos de entrega:

En lo que respecta a la Delegación Andacollo se entregó el miércoles 5 de noviembre en la Oficina de Producción (Los Pirquineros) de 8 a 15; en Varvarco fue el 6 de noviembre en la Comisión de Fomento (Avenida Domuyo) de 9 a 15; en Los Miches será el 7 de noviembre en la Oficina de Turismo de 9 a 15; en Manzano Amargo será el 11 de noviembre en la Comisión de Fomento (Av. Primeros Pobladores) de 9 a 15; y en Guañacos será el 12 de noviembre en la Comisión de Fomento de 9 a 15.

Mientras que en Las Ovejas la entrega se realizará el 13 de noviembre en la Municipalidad (Cleómedes Vera y Dr. Gorni) de 9 a 15 y, en Villa del Nahueve, el 14 de noviembre en la Comisión de Fomento de 9 a 15.

Por otra parte, en lo que respecta a la Delegación Chos Malal, las entregas en Buta Ranquil fue el 6 y será el 14 de noviembre en la Oficina de Producción (Primeros Pobladores Casa N° 4) de 8.30 a 13; en Barrancas el 7 y 13 de noviembre en la Oficina de Producción (Las Heras y Belgrano) de 8.30 a 13; en El Cholar será el 19 de noviembre en la Municipalidad (Av. Güemes y A.P. de Pozo) de 8.30 a 13; en Tricao Malal será el 11 y el 20 de noviembre en la Oficina de Producción de 8.30 a 13; y en Coyuco Cochico será 17 y 18 de noviembre en la Comisión de Fomento de 8.30 a 13.

Por último, en lo que respecta a la Delegación Zapala, las entregarás en El Huecú fue el 4 de noviembre en el Salón Comunitario (Calle Mañke Cayucal y Belgrano) de 9 a 15; en Loncopué fue el 5 y 6 de noviembre en Punto Digital (Esteban Salvador S/N) de 9 a 15; en el Paraje Quintuco será el 7 de noviembre en la Escuela Primaria N° 216 de 9 a 15; en Las Coloradas será el 11 de noviembre en el Salón Cultural de 9 a 15; en Aluminé será el 12 de noviembre en la Oficina de Producción (Av. 4 de Caballería 675) de 9 a 15; y en Pilo Lil se realizará la entrega el 13 de noviembre en la Comisión de Fomento de 9 a 15.

*Con información de Neuquén Informa