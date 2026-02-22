Neuquén consolida al turismo como motor económico: el destino que «se está poniendo de moda»

Durante el desarrollo de una presentación de la Orquesta Sinfónica del Banco Provincia de Neuquén en el norte provincial, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, confirmó que la jurisdicción atraviesa un momento de transformación en su matriz económica, con un crecimiento del 10% en ocupación respecto al año anterior.

La funcionaria destacó el presente del sector turístico, pero también las perspectivas hacia adelante. En esa línea, afirmó que “cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo, el turismo va a estar ahí ya consolidado para ser el motor económico de Neuquén”.

A pesar de la incertidumbre económica nacional, el turista en Neuquén está dejando una huella financiera profunda. Según los datos oficiales, el gasto promedio se sitúa en los “270.000 pesos por día por turista”, una cifra que posiciona a la actividad como el segundo pilar de los ingresos provinciales.

Sinergia con petroleras, clave para otras actividades

En declaraciones oficiales, Esteves destacó que empresas como Pan American Energy, Phoenix y Vista Energy están financiando eventos culturales y deportivos en localidades alejadas de los pozos.

“Cambiamos el paradigma de que todo lo que sucedía en Vaca Muerta quedaba en Vaca Muerta; ahora empezó a derramar también con este tipo de eventos en el norte”, afirmó la ministra, quien resaltó la sinergia entre la Provincia y las principales operadoras hidrocarburíferas.

Con la mirada puesta en lo que queda del año, Neuquén se prepara para dos hitos: la nueva conexión aérea con Santiago de Chile en marzo y una temporada invernal “desestacionalizada”.

La estrategia será potenciar el programa de beneficios del BPN (reintegros del 50%) y diversificar la oferta. “No somos solamente nieve”, recalcó Esteves, mencionando la Ruta del Vino y las termas como opciones para combatir la dependencia del clima en los centros de esquí.

El norte de Neuquén «se está poniendo de moda»

Si bien algunos destinos turísticos del sur de la provincia tuvieron niveles de ocupación especialmente altos, como pasó en Villa Traful, también fue llamativo lo que ocurrió en la zona norte, donde las hosterías administradas por el Gobierno rozaron la ocupación plena.

“Nos atrevemos a decir que el norte se está poniendo de moda y estamos muy orgullosos de eso”, señaló la ministra.