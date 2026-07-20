Neuquén regresa a los mercados: Rolando Figueroa prepara la emisión de su primer bono en dólares

El gobierno de Neuquén inició este lunes una ronda de encuentros con inversores en Nueva York para explicar el panorama financiero de la provincia y preparar, por primera vez en casi una década, la emisión de un bono en dólares para obtener financiamiento.

La comitiva del Ejecutivo es encabezada por el ministro de Economía Guillermo Koenig e incluye la participación de distintos bancos internacionales como el JP Morgan, Santander y Balanz Capital, que fueron seleccionados para la organización de los encuentros.

La noticia había trascendido el fin de semana, en la agenda de noticias económicas Bloomberg. Fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO precisaron que estas entrevistas «podrían derivar en la emisión de un bono senior quirografario denominado en dólares, con una vida ponderada de 7 años«.

La toma de financiamiento, de ocurrir, tomaría como referencia las calificaciones esperadas de B- por parte de S&P y B- en el caso de Fitch, siempre que las condiciones del mercado lo permitan.

La presentación que será coordinada por el banco Santander, buscará posicionar a la provincia que hoy concentra la atención de un importante número de empresas por el desarrollo de Vaca Muerta y aprovechar la coyuntura del mercado, signado por la baja del riesgo país y las mejores perspectivas de la economía desde el punto de vista de las exportaciones.

Según explicaron desde el Gobierno, un bono quirografario es un título de deuda que no tiene una garantía física específica pero que, en caso de quiebra o liquidación del emisor, otorga prioridad absoluta de cobro frente a otros inversores.

El bono no incluirá garantías de regalías y tendrá la posibilidad de ser cancelado a partir de 2031.

Su destino sería el financiamiento de obras de infraestructura, proyectos que la administración de Rplando Figueroa viene sosteniendo hasta ahora con fondos propios y créditos de organismos multilaterales.

La tasa de interés que buscaría el Gobierno

Aunque los encuentros recién comenzaron hoy, en el Gobierno plantearon que la expectativa es revisar las tasas de interés ofrecidas y evaluar si alguna de ellas es conveniente para el lanzamiento del título.

Lo más probable, adelantaron, es que se proponga una tasa cercana al 8%, por encima del 7% que sería la ideal por la coyuntura actual del mercado.

El Ejecutivo ya tiene autorización de la Legislatura para emitir deuda por hasta 500 millones de dólares, por medio de una ley que se aprobó en 2024 y fue reajustada el año pasado. Si se concreta, se trataría de la primera operación de este tipo desde 2017, cuando el gobernador era Omar Gutiérrez.

Fuentes al tanto del proceso en marcha destacaron el orden de las cuentas públicas como ventana de oportunidad para acceder a financiamiento externo. Señalaron en esa línea que el stock de la deuda pública que hace dos años y medio era 1.267 millones de dólares pasó de representar el 83% de los ingresos anuales al 16% en la actualidad.