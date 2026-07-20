Figueroa y Weretilneck firmaron un acuerdo para capacitar a brigadistas contra incendios forestales

Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) firmaron este lunes un convenio de cooperación interprovincial destinado a fortalecer la capacitación técnica y la gestión de emergencias ambientales. A través de este acuerdo, la administración neuquina accederá formalmente a la oferta educativa del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro.

La iniciativa contempla como eje central la incorporación de la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, dictada por el organismo rionegrino. El objetivo de ambos ejecutivos es profesionalizar las brigadas de combate y perfeccionar las tareas de prevención, monitoreo y respuesta rápida ante la amenaza de focos ígneos en las áreas cordilleranas y protegidas de la región.

El rol del IPAP y la Tecnicatura en Incendios Forestales

El programa académico del IPAP permitirá que el personal técnico neuquino sume herramientas avanzadas en evaluación de comportamiento del fuego, meteorología aplicada a emergencias y planificación táctica de contención. La medida busca homologar criterios de intervención entre las fuerzas de seguridad y los combatientes de ambas provincias.

TRABAJO EN EQUIPO



Hoy firmamos un convenio con el gobernador @WeretilneckOK para que Neuquén pueda acceder a la oferta educativa y de capacitación que ofrece Río Negro a través del @Ipap_rn . En particular, incorporamos la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales… pic.twitter.com/yYR1ic9KPa — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 20, 2026

La articulación entre Neuquén y Río Negro busca unificar protocolos entre ambas jurisdicciones, donde los incendios forestales suelen propagarse mayormente en el verano. En la práctica, la capacitación apunta a que los equipos de combate compartan los mismos protocolos tácticos y operativos para intervenir sin demoras burocráticas ni fallas de coordinación en zonas limítrofes.