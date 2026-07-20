Neuquén lanzó el Parque Industrial Capital con un esquema de beneficios que «será el mejor del país»

El intendente Mariano Gaido vinculó el lanzamiento del parque con el orden en las cuentas municipales. Foto: Emiliano Ortiz.

La municipalidad de Neuquén abrió este lunes el registro de inscripción para las empresas interesadas en asentarse en el nuevo Parque Industrial Capital, un proyecto de 1.200 hectáreas y capacidad para recibir 1.000 compañías que se desarrollará sobre el nuevo ejido de la ciudad y tendrá un importante paquete de ventajas impositivas.

El acto de lanzamiento se realizó hoy por la mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con la presencia del intendente Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa, además del «100% de las cámaras empresarias de la ciudad«, afirmaron desde el municipio.

El Parque Industrial Capital de Neuquén, en números

El encargado de iniciar la presentación fue el secretario de Infraestructura de la comuna, Alejandro Nicola, quien dio detalles de las obras en curso y de las que próximamente se realizarán en el parque, como la apertura de la calle principal, el cerrado del predio con un cerco perimetral y un pórtico de acceso.

El proyecto, que se levantará sobre una zona lindante a la Ruta Provincial 67, contempla la inversión de 300 millones de dólares de las arcas públicas para la construcción de los servicios y podría recibir más de 10.000 millones de dólares de inversión privado.

Con el acto de esta mañana quedó formalmente abierto el registro de inscripción para las empresas interesadas en adquirir lotes. De acuerdo al Ejecutivo capitalino, en una primera instancia y por 30 días, la convocatoria le dará prioridad a las firmas neuquinas.

Una vez recepcionadas las solicitudes, «podremos terminar de diagramar las trazas de las manzanas y las calles que recorrerán el parque», afirmó Nicola.

El complejo tendrá capacidad para generar más de 20.000 puestos de trabajo y su superficie será divida en ochos sectores. Como criterio de fragmentación se considerará la actividad de cada empresa y la cantidad de hectáreas que haya solicitado.

Nicola recordó que cada sector tendrá un ingreso individual, más allá del acceso principal, donde se instalará un pórtico, además de un sistema de seguridad de videovigilancia y espacios preparados para estacionamiento.

Alejandro Nicola dio detalles de las obras a realizar. Foto: Emiliano Ortiz.

La circulación se realizará sobre calles de 14 metros de ancho, un tamaño que permitirá el movimiento de vehículos pesados.

Cada manzana, a su vez, tendrá un tamaño de ocho hectáreas, aunque esto podrá modificarse cuando se complete el registro de empresas interesadas. Estarán provistas por todos los servicios, desde el gas y la electricidad hasta el agua corriente y la fibra óptica, infraestructura que será desarrollada en forma subterránea.

«Queremos que sea el polo industrial más competitivo del país»

El coordinador de Gestión Económica municipal, Gastón Contardi, precisó que las compañías que quieran registrarse podrán hacerlo a través del sitio web de la comuna, donde se habilitó un QR para comenzar el proceso de inscripción.

El plazo para completar el trámite se extenderá por 30 días, periodo durante el cual se le dará prioridad a las empresas que sean de Neuquén.

«Tenemos el objetivo de hacer el polo industrial más competitivo del país», afirmó Contardi, que repasó los beneficios impositivos que lanzará el municipio para fomentar la llegada de inversores.

Según explicó, la intendencia enviará un proyecto de ordenanza, llamado Invierta Capital, para promover un régimen tributario especial para el nuevo parque industrial, que estará dotado de estabilidad fiscal por 10 años.

En primer lugar, se ofrecerá un beneficio del 100% en la licencia comercial para las firmas que compren un lote, construyan y empiecen a trabajar en dos años. El incentivo se extenderá por un periodo de cinco años y será del 50% en el caso de las empresas que se hayan excedido del límite temporal.

Además, el municipio llevará a 0% el cobro de la tasa de baldío, del derecho a la edificación y de las tasas retributivas. Contardi dijo que este régimen especial «será el mejor del país» y lo ponderó por sobre el RIGI nacional ya que, entre otras cosas, no requerirá de un monto mínimo de inversión.

El nuevo parque industrial se presentará en Estados Unidos

El intendente Gaido, por su parte, resaltó el orden de las cuentas municipales promovido por su gestión, factor que, según dijo, «nos permite llevar adelante una propuesta de inversión y un desarrollo histórico en conjunto con la provincia».

“Neuquén se ha transformado en una gran oportunidad, no solamente para la región, y te agradezco Rolando (Figueroa) porque has puesto a Neuquén como la gran oportunidad del país”, expresó.

El jefe comunal también destacó el acompañamiento de la ciudad a las empresas locales. «Les daremos prioridad, para nosotros son prioritarias y por eso avanzamos con estas garantías impositivas», afirmó.

Al tomar la palabra, el gobernador Rolando Figueroa destacó el rol que hoy ocupa Neuquén y anunció que estos proyectos serán presentados por el Ejecutivo provincial el próximo 3 de septiembre cuando se desarrolle la quinta edición del Vaca Muerta Shale Day en Houston, Texas.

Figueroa anunció que presentará el proyecto del parque en Texas en septiembre. Foto: Emiliano Ortiz.

«Tenemos que valorar a los actores para poder llegar hacia donde lo estamos haciendo. Hacia el 2030 la actividad económica de la provincia se va a duplicar por dos y para eso tenemos que hacer muchas cosas«, sostuvo.

El mandatario también valoró la extensión del RIGI para el upstream de Vaca Muerta y la adhesión de Neuquén al programa del Gobierno nacional, con un costo fiscal que será menor a lo que se recaudará.

Respecto a los plazos, Nicola informó que ya se están ejecutando tareas en el parque, como la apertura de la calle principal. En los próximos meses se concretará la licitación de otras obras complementarias como el cerco perimetral con la Ruta 67, el pórtico de acceso y el cerramiento del sector 4, que será el primero en recibir obras.

El inicio de estos últimos trabajos está previsto para el mes de noviembre, adelantó el titular de Infraestructura.

Del evento participaron, junto a las autoridades municipales y provinciales, un importante número de entidades empresariales como Fecene, Capespe, Acipan, la Cámara de la Construcción, la Federación de Empresas Neuquinas (FEEN), el clúster Vaca Muerta, Ceipa y la Cámara de Expendedores de Combustibles.

En representación del ámbito legislativo, por otra parte, estuvieron presentes la senadora nacional Julieta Corroza y los diputados provinciales Guillermo Monzani y Claudio Domínguez.