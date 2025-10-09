Eco Friendly desistió del salvataje a la mina de Andacollo, tras las denuncias por vínculos con «Fred» Machado

La mina de oro de Andacollo fue abandonada también en el 2014, por la anterior concesionaria. Foto: archivo

Luego de tres años de negociaciones, la empresa Eco Friendly SA desistió del «salvataje» de la mina de oro de Andacollo en el Norte Neuquino y se abre la puerta para que se declare la quiebra de Trident Southern Explorations SRL y se vuelva a licitar la concesión. La sociedad había quedado envuelta en la polémica en torno al empresario acusado de narco, Federico «Fred» Machado, y su primo Claudio Ciccarelli, empresario de Viedma que había iniciado las gestiones para quedarse con el yacimiento.

En el escrito que presentó el miércoles en el juzgado comercial N°23 de Buenos Aires, Eco Friendly informó su desistimiento del procedimiento de salvataje, considerando que «el mismo se ha visto frustrado y su finalidad legal ha devenido abstracta». Esto último en función de que la estatal Cormine había solicitado la rescisión del contrato de usufructo con Trident, la concesionaria que ingresó en concurso de acreedores en 2020.

Para Eco Friendly, Cormine procuró «en forma deliberada» la frustración del proceso de salvataje.

Un salvataje o «cramdown» es una herramienta previa a declarar la quiebra. Permite que un interesado externo, en este caso Eco Friendly, haga una propuesta a los acreedores para tomar el control de la empresa que se declaró en default.

En este caso, le permitiría hacerse del usufructo de la mina de Andacollo para continuar su explotación hasta el fin del contrato, previsto para 2041.

De este proceso es que desistió ahora Eco Friendly, lo que abrirá ahora un nuevo escenario para el futuro de la única mina de oro que tiene Neuquén. La gestión de Rolando Figueroa, con la renovación del directorio de Cormine, viene solicitando al juzgado que se declare la quiebra de Trident para poder licitar el proyecto nuevamente y conseguir un inversor apropiado.

Fuentes del gobierno indicaron que el paso que sigue ahora es que la sindicatura solicite formalmente la quiebra para avanzar con ese proceso.

El concurso de acreedores de Trident lleva más de cinco años e implicó la paralización de la principal actividad económica privada de Andacollo y Huinganco, dos localidades del Norte Neuquino. El gobierno provincial también se tuvo que hacer cargo de pagar un subsidio de emergencia para más de 100 trabajadores que se quedaron sin salario durante este proceso.

Eco Friendly y el vínculo con Claudio Ciccarelli

Eco Friendly SA se inscribió el 28 de julio del 2021 en la Inspección General de Justicia de la Nación. Y fue un año después que se presento al salvataje de Trident con una composición societaria que incluía a Claudio Alberto Ciccarelli, presidente, con el 48% de las acciones, mismo valor que la socia, María Cecilia Roncero, domiciliada en Carlos Casares de la provincia de Buenos Aires. El 4% restante le correspondía a Martín Moro, oriundo de la misma ciudad.

Pero como publicó Diario RÍO NEGRO, Ciccarelli ya había acompañado a Federico Andrés «Fred» Machado a reuniones con funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez el 16 de abril del 2021, horas antes de ser detenido en el aeropuerto de Neuquén.

Los primos estaban interesados en invertir en minería y en Vaca Muerta y habían establecido una suerte de base operativa en un departamento del barrio Santa Genoveva de la capital.

En julio de 2024, Ciccarelli vendió sus acciones en Eco Friendly y también lo hizo Moro. La composición quedó integrada por Vidal Bada Vázquez 47%), María Cecilia Roncero (48%) y Southcross Logistics SA (5%), una empresa «de transporte internacional, consolidación de carga, gestión aduanera y servicio de courier internacional».

Bada Vázquez y Roncero también integran la empresa Lácteos Vidal y Transportes El Nacional.

Según publicaron medios nacionales en los últimos días, Bada Vázquez también aparece en varias operaciones financieras registradas en planillas del Bank of America que están incorporadas a la causa de Texas contra Federico Machado y Debra Mercer-Erwin, acusados de lavar dinero del narcotráfico.