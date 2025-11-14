Rolando Figueroa apuntó contra el narcotráfico por la mina de Andacollo: «Se va a licitar como corresponde»

Rolando Figueroa brindó un discurso este viernes durante el acto de aniversario de Andacollo. Allí, informó que personas con vínculos en el narcotráfico quiso intervenir en la licitación de la mina ubicada en el norte neuquino.

“En el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”, acotó el mandatario.

El gobernador se mostró acompañado por el intendente local Manuel San Martín y también por el mandatario municipal de Plaza Huincul, Claudio Larraza, quien recientemente sufrió amenazas durante una recorrida de obras.

“Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”, mencionó y agregó: «No les tenemos miedo».

Figueroa solicitó a los vecinos que realicen denuncias anónimas sobre los puntos donde venden sustancias ilícitas: «La droga no nos puede ganar».

Con respecto a la mina, el gobernador sentenció que «se va a licitar como corresponde» a empresarios a los que «les dé el cuero para llevarla adelante».

Además, indicó que le abrirán la puerta a «gente seria que genera trabajo y progreso», pero insistió: «Cuidando siempre nuestro ambiente».

Amenazaron al intendente de Plaza Huincul por diferencias con monotributistas

El recorrido para verificar el avance de la obra en la nueva plaza de Integración que encabezó el intendente Claudio Larraza junto a sus funcionarios, terminó con momentos de tensión porque un grupo de personas lo increpó y amenazó. Hubo una serie de empujones que no pasó a mayores, pero las personas están identificadas como monotributistas que cumplían servicios y demandan la continuidad de los trabajos.

El incidente ocurrió el jueves durante la mañana mientras el intendente Claudio Larraza junto con el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio y otros funcionarios cuando recorrían los trabajos que ejecutan en el parque de Integración y que fue trasladado porque en el sitio que ocupaba se levanta la obra de Carrefour.

Desde la comuna repudiaron «enérgicamente los hechos de extrema gravedad ocurridos» el jueves. Señalaron que «este tipo de manifestaciones de odio y violencia, en cualquiera de sus formas, son absolutamente inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática».

or otra parte, se indicó que el Ejecutivo se pone a disposición de la justicia para colaborar con el esclarecimiento de los hecho. Hasta hoy no se había radicado la denuncia en fiscalía.

Desde el gabinete municipal, se informó que se reafirmó el acompañamiento al jefe comunal y se destacó la «importancia que la comunidad de Plaza Huincul pueda seguir desarrollándose en un marco de respeto, diálogo y seguridad».

«Se continuará trabajando de manera firme y coordinada con las autoridades judiciales y provinciales para garantizar el esclarecimiento de los hechos», se mencionó en el comunicado oficial que emitió la comuna.

En principio, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Larraza junto a los funcionarios llegó hasta el lugar donde se ejecutan los trabajos y apareció un grupo de personas que son monotributistas que prestan servicios de obras al municipio. Lo que demandaban era la continuidad de las tareas, que están relacionadas casi en su mayoría a las obras públicas como veredas y cordones cuneta.

Sin embargo, en algunos casos, ya están terminadas y como una tarea de reestructuración presupuestaria no se continuarán, al menos bajo la misma modalidad.