Neuquén será sede de la Derecha Fest y se relanzó la «batalla cultural» fuera de Buenos Aires

El director del portal La Derecha Diario, Javier Negre, anunció durante una actividad en la ciudad de Neuquén que en 2026 se realizará en esa provincia el evento denominado “La Derecha Fest”, tras la experiencia que, según afirmó, tuvo gran repercusión en Córdoba.

El encuentro se desarrolló en uno de los salones del Casino Magic y, de acuerdo con los organizadores, contó con 500 inscriptos. Entre los expositores participaron, además de Negre, Nicolás Márquez, Nadia Márquez —diputada nacional por La Libertad Avanza de Neuquén—, Mariano Pérez y Gabriel Bornoroni.

Negre sostuvo en diálogo con Diario Río Negro que la instalación del medio en distintas provincias forma parte de una estrategia para dar “la batalla cultural” en todo el país y no concentrarla en Buenos Aires.

Señaló que Neuquén es clave por su peso económico, productivo y turístico, y planteó que la provincia necesita cambios en infraestructura y políticas públicas.

En su intervención, el periodista remarcó que La Derecha Diario busca difundir información que, a su criterio, otros medios no publican, y respaldar la gestión del presidente Javier Milei en un contexto que describió como adverso por la cobertura de ciertos medios.

Negre destacó que su medio apuesta por un enfoque “valiente” y “transgresor” en redes sociales, con el objetivo de posicionarse no solo en Argentina sino también en el mercado hispanoamericano.

Contrarrestar la ideología de género y la agenda climática

Enfatizó que parte de la misión es contrarrestar, según su visión, los discursos vinculados a la ideología de género, la agenda climática y la inmigración ilegal, defendiendo valores que definió como occidentales.

Asimismo, afirmó que en Neuquén encontró un espacio propicio para esa labor, con referentes como Nadia Márquez, a quien calificó como una líder local.

Mencionó que existen medios que, a su entender, no cumplen con informar de manera completa, y señaló que La Derecha Diario busca ocupar ese lugar para “contar lo que otros no quieren contar”.

Márquez expresó que su expectativa con el evento estuvo centrada en brindar a la ciudadanía un espacio para escuchar perspectivas que, según sostuvo, son marginadas por los medios tradicionales.

Indicó que la llegada de La Derecha Diario a Neuquén constituye una oportunidad para fortalecer un debate que considera necesario en todo el país, con presencia en cada provincia y no solo en los centros políticos más visibles.

Agregó que su rol como anfitriona se limitó a facilitar el encuentro, dado que el evento fue organizado por el medio conducido por Negre.

Subrayó que ya se habían realizado presentaciones similares en otras provincias y que el objetivo es ampliar el alcance de mensajes y posturas que, a su criterio, no encuentran espacio en la prensa convencional.

La legisladora remarcó que encuentros de este tipo pueden contribuir a consolidar una base de apoyo a las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Señaló que la participación ciudadana en este tipo de actividades permite, además, generar redes de colaboración entre actores políticos, sociales y comunicacionales que comparten un mismo diagnóstico sobre la situación del país.