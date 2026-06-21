Neuquén tendrá nuevos accesos: Rolando Figueroa anunció la licitación para el segundo semestre

Las obras para los nuevos accesos a la zona de la Confluencia, tanto en la Ruta Nacional 22 como en la Ruta Provincial 7, se licitarán antes de fin de año, anticipó este fin de semana el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los trabajos habían sido anunciados por el mandatario meses atrás, como parte del acta acuerdo que se firmó entre la Provincia e YPF para el desarrollo del GNL, proyecto que contempla un bono de infraestructura a ser abonado por la petrolera de mayoría estatal.

Con estos fondos la intención del Gobierno es ampliar las principales vías de ingreso y egreso de la ciudad de Neuquén y la zona metropolitana, por donde pasan a diario miles de vehículos, muchos de ellos relacionados con la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en Vaca Muerta.

Entrevistado por radio Cumbre, el mandatario indicó que entre septiembre y octubre «ya vamos a comenzar con todo el proceso licitatorio y antes de noviembre ya las vamos a estar empezando a hacer«.

Recordó que las obras se podrán hacer gracias al traspaso que autorizó Vialidad Nacional de un importante tramo de la Ruta Nacional 22, que va desde el Tercer Puente hasta la localidad de Arroyito.

«Vialidad Nacional, si bien nos pasa la ruta, nos debe aprobar las obras porque la propiedad sigue siendo de ellos», precisó.

Puentes, rotondas y más carriles: el plan para las Rutas 22 y 7

El plan anunciado por el Gobierno, cuyos fondos se nutrirán de un bono de infraestructura por 175 millones de dólares, incluye la construcción de una serie de puentes que se instalarán en la intersección de la Autovía Norte con la Ruta Provincial 67, la rotonda de Casimiro Gómez y el cruce con la avenida Los Paraísos.

También se harán los trabajos necesarios para duplicar la calzada de la Ruta Nacional 22 entre Capex y China Muerta, ampliar los carriles hasta el límite con Río Negro, terminar las salidas que faltan en la zona del Cañadón de las Cabras y mejorar la circulación de la Ruta Provincial 7, donde se harán puentes, rotondas y una nueva conexión hacia la Ruta Provincial 67, cerca de Centenario.

«Esto también tiene que ver con la monetización de Vaca Muerta, con cómo nos impacta esta oportunidad», analizó Figueroa.

Detalló que Neuquén buscará hacerse cargo además de otros tramos de jurisdicción federal, como la Ruta Nacional 231 entre el paso internacional Cardenal Samoré y el cruce con la Ruta Nacional 40, cerca de Villa La Angostura.

El Gobierno ya recibió en la primera ronda de negociaciones el control de la Ruta Nacional 242, en el tramo que va desde Pino Hachado hasta la Ruta Provincial 21, donde ahora podrían instalarse peajes y puestos de pesaje para camiones.

Figueroa dijo que esta medida respondería al elevado flujo de tránsito pesado que recibe ese sector, en especial, por vehículos que van y vienen desde Chile.