Gaido no judicializará la deuda con Nación por los certificados que pagó Neuquén

«Hemos hecho los reclamos administrativos a Nación, no soy de la idea de la judicialización», dijo el intendente Mariano Gaido en referencia a los más de 15 mil millones de pesos que, según la administración comunal, adeuda Nación con la ciudad por las obras que la comuna pagó por trabajos contratados.

«Me parece que es mucho más importante poder dialogar», sostuvo. En diálogo con Diario RÍO NEGRO durante la inauguración de un espacio verde en el barrio 26 de septiembre, el jefe comunal habló de «plantear alternativas, como lo hicimos en el Congreso».

La infraestructura de gas y cloacas del barrio 26 de agosto y las reubicaciones de viviendas que se realizaron en el lugar debido a la reorganización del barrio para poder instalar los servicios, tenían financiamiento nacional por el plan de Nación para mejoramientos barriales, que había aportado más de un 40% en ejecuciones y luego desapareció con la asunción de Javier Milei en la presidencia.

Gaido a ésto agrega las certificaciones de las obras acordadas por los lotes con servicio en el distrito D3, de 224 terrenos, que se entregaron en abril. El plan de obra, con fondos de Nación, tenía un diagrama de entrega de diciembre y la obra se atrasó a la espera de pagos de certificados que finalmente abonó la comuna.

«La deuda supera los 10 mil millones de pesos, hemos hecho los reclamos administrativos a Nación, pero no soy de la idea de la judicialización», insistió. Consultado por las reuniones que llevó a cabo desde abril en busca de esos fondos, el intendente dijo que se explicó a los funcionarios nacionales «que se ha cumplido: continuamos con las obras y las completamos, los contratos estaban firmados y las empresas tenían los contratos, por eso se decidió continuarla», sostuvo.

Agregó que en esta etapa, con colaboración de la administración provincial, resolvieron realizar los aportes por situaciones legales y ahora queda que el gobierno nacional «entienda que los fondos estaban comprometidos y que deben cumplir con pagar», en este caso, al gobierno de la ciudad. «Vamos a seguir el reclamo administrativo porque se necesitan esos fondos», insistió.

Críticas a Milei tras la presentación del presupuesto

Hoy el intendente Gaido cuestionó la presentación del presupuesto que hizo el presidente Javier Milei en el Congreso y volvió a hablar de las deudas que tiene la administración Nacional con la ciudad. Comparó el uso del superávit en la ciudad con el destino que le dedica presidente.

«Neuquén tiene una mirada federal, tanto hace por el país que le da el gas, el petróleo, la electricidad, entonces este país necesita mirar mucho más allá del obelisco”, insistió. Recordó que con fondos propios afrontó pagos por 15.000 millones de pesos «que les correspondía al gobierno nacional hacerlas y que hemos finalizado con presupuesto municipal».

Al igual que lo hizo desde el palco del desfile por los 120 años de la ciudad, Gaido insistió en que Nación recauda del IVA y no coparticipa en obras o servicios ese tributo, así como lo que se recauda en las estaciones de servicio. Comparó que con las cuentas con superávit, la ciudad deriva ese dinero en el boleto gratuito de colectivo, capacitaciones para los vecinos, o el pago de la boleta de electricidad para la Universidad Nacional del Comahue. «Un presupuesto que hace hincapié solamente en el superávit y no contempla las universidades, el incremento a los jubilados, obras y servicios para el desarrollo de un país con una mirada federal, es un presupuesto que no sirve de nada«, sostuvo.