Reforma laboral: el Gobierno acelera la reglamentación y un artículo clave podría quedar afuera

Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Gobierno tomó impulso y consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral entró en vigencia por lo que decidió no perder el tiempo y puso la mira en la firma del decreto reglamentario de la norma con el objetivo de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

Nación acelera la reglamentación de la reforma laboral

Una fuente oficial comentó al sitio Infobae: «Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones».

A su vez reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, aunque advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en la tera no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal.

Trascendió que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue un punto que generó más análisis y consultas técnicas y jurídicas, sobre todo por ser una de las principales apuestas del Gobierno en la nueva ley ya que se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el fin de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

De igual manera, en la Casa Rosada advierten que ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no se incluya en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que se convierta en el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

La ley 27.802 establece que el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. En este sentido. el ministerio de Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante.

En cuanto aquellos puntos que no necesitan reglamentación, el Gobierno señaló que están algunos como: la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

Con información de Infobae