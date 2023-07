«No me vendo por un pedazo de tierra»: una por una, las principales frases de Facundo Jones Huala en el juicio de extradición a Chile

El líder mapuche Facundo Jones Huala enfrentó hoy la jornada del juicio para su extradición a Chile, que se desarrolló en Esquel durante gran parte del jueves.

Vestido con su clásico atuendo y con gestos que ratificaron su postura de resistencia, rechazó el pedido de extradición al país vecino.

Luego hizo un extenso alegato en el que desgranó una serie de frases que mostraron la intransigencia de sus posturas:

Qué dijo Facundo Jones Huala durante el juicio de extradición

“Yo tengo dignidad, yo no me vendo y se lo dije cuando me insinuaron. No me vendo por un pedazo de tierra como muchos se han vendido, ni me vendo por impunidad, por libertad, prefiero la dignidad del combatiente, del revolucionario”.

“Si quieren terminar con la rebeldía del pueblo mapuche que se levanta van a tener que fusilarnos porque nosotros no vamos a parar, pueden fusilarnos, encerrarnos, extraditarnos pero no nos van a callar”.

“Usted (al juez Villanueva) tiene los dedos manchados con sangre de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado y nosotros por lo tanto vamos a seguir combatiendo hasta hacer justicia por nuestras manos, hasta detener a esas mafias”.

“Ojala estuviéramos armados como están ustedes, ojalá tuviéramos una ametralladora, fusiles para enfrentarnos de igual a igual pero no, estamos igual que ésta defensa, atados de pies y manos, enfrentando a los leones del poder”.

«Le saqué animales a Luciano Benetton»

“Cuando no pude trabajar robé, le robé a los ricos, a la burguesía. Le saqué animales a Luciano Benetton y tantos otros burgueses que viven de nuestro esfuerzo, del esfuerzo del pueblo argentino empobrecido y el pueblo chileno empobrecido”.

“Ojalá el próximo enfrentamiento la bala venga acá, a la cabeza, para que no nos tengamos que ver otra vez en los tribunales o con otro juez u otro fiscal, no les tengo miedo. Plata y miedo jamás tuve”.

“Yo pertenezco a ese sector, a un sector combativo, revolucionario, no me arrepiento ni me avergüenzo de nada. Si fui detenido en esta causa y si fue extraditado es por ser combatiente, orgulloso de haber combatido con la Arauco Malleco, una organización política militar con todas sus letras, como también la RAM, organización político-militar que voy a seguir reivindicando”.

“Soy un delincuente político, soy un subversivo, un revolucionario, antisistémico, anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico, esa es mi esencia, por eso soy un guerrero porque hace años decidí no someterme más y dejar que nadie sea sometido”.

«No somos montoneros. Si quieren díganme gorila, soy antiperonista»

“No somos marxistas, maoístas, anarquistas, no somos montoneros. Si quieren díganme gorila, soy antiperonista. Sin embargo nuestros principios son humanistas, el cese de la explotación del hombre por el hombre, el respeto de los pueblos, dejar de ser oprimidos. ¿Por que cuesta tanto entenderlo?

“Bariloche es una ciudad concheta, burguesa, fascista»

“Bariloche es una ciudad concheta, burguesa, fascista, a los 12 años ya estaba marcado en los calabozos de esa ciudad”.

“Queremos seguir siendo mapuches en nuestra tierra. Por eso fui a acompañar a la wal mapu a Chile, por eso fui a combatir a las forestales en Chile y me metieron en cana… soy un combatiente, tengo formación político y militar, pero la principal formación que tengo es la formación de mis antepasados”.