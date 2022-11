Gennuso respondió por denuncia de presuntos hechos de corrupción: «No pienso mirar para otro lado»

Tras el pedido de renuncia a Viviana Gelain, esta mañana el intendente Gustavo Gennuso tomó juramente a Claudio Otano como secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano y a Sebastián Rodríguez como secretario de Fiscalización.

Al momento de tomar la palabra, el intendente sostuvo: “Esto no es un acto de jura más. No voy a hacer de cuenta que acá no ha pasado nada. Quienes me conocen saben que no soy así. Nunca en mi vida le corrí el cuerpo a los problemas y mucho menos a dar respuestas contundentes frente a denuncias infundadas”.

“No pienso mirar para otro lado y tampoco voy a permitir que aquellos que no tienen escrúpulos, en medio de una contienda electoral que se avecina, y que nos tiene como protagonistas, pongan en duda mis valores”, aseguró Gennuso tras las polémicas declaraciones periodísticas de Gelain que denunció un circuito de recaudación paralelo.

En el acto, el intendente recalcó: “Siempre hice del debate, disenso y consenso, una forma de hacer crecer mis equipos. Pensar distinto nos fortalece y siempre nos obliga a ser mejores, y para cortar de raíz cualquier duda o manto de sospecha que quieran echar sobre mí o sobre esta administración, hemos tomado algunas decisiones para asegurar que la transparencia siga siendo uno de los valores fundamentales y emblema de este Gobierno”.

Noticia en desarrollo