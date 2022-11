Denuncia a Gennuso por presuntos actos de corrupción: malestar interno y detonante

La salida de la subsecretaria de Gestión Urbana de Bariloche, Viviana Gelain, del gabinete de Gustavo Gennuso, generó una implosión interna, pero además sus declaraciones públicas posteriores -en las que habló de un “esquema recaudatorio” paralelo vinculado a la autorización de obras particulares– motivaron una denuncia penal por asociación ilícita y cohecho.

Los dichos de Gelain, una mujer que proviene del círculo cercano al intendente desde la primera hora, en sus orígenes con el partido vecinal Pueblo, complican la imagen de Gennuso que desde hace un tiempo está embarcado en aspiraciones políticas provinciales, sumado a otra serie de hechos de los últimos días que generaron resquemores en el seno de Juntos Somos Río Negro.

La exfuncionaria -que fue concejal, asesora y desde julio pasado estaba a cargo de la subsecretaría que controla y autoriza las obras particulares- habló en radio Seis de ser un “escollo” para la gestión y cuando le pidieron ampliar este concepto afirmó: “Cortito y al pie: dentro del esquema recaudatorio. Yo trabajo de una manera transparente, honesta y apoyada en los técnicos para resolver las cuestiones de todos los días y las grandes también … y bueno, este es el resultado”.

Gelain aclaró que no había radicado una denuncia formal en la Justicia porque no contaba con las pruebas pero dijo conocer que otras personas, sin identificarlas, se encontraban reuniendo información y pruebas para avanzar en la formalización.

Públicamente Gelain no abundó en detalles de su acusación y afirmó: “lo que tengo para decir es que esos circuitos existen, que yo no he avalado ni he aceptado sumarme”.

Esos dichos fueron tomados por la concejal Julieta Wallace y el vocal del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, ambos del Frente de Todos, para denunciar ayer penalmente ante la fiscalía a Gennuso por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

La denuncia alcanza además al secretario de Economía, Diego Quintana, a la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, y a la vicejefa de Gabinete, Gabriela Rosenberg, según puntualizaron los denunciantes.

Este diario consultó al intendente por las expresiones de su funcionaria, pero prefirió no hablar por el momento.

Gelain aludió de manera indirecta a su rol como funcionaria superior de la Dirección de Obras Particulares, que es el área municipal por donde deben pasar todos los expedientes de obras privadas.

RÍO NEGRO pudo conocer que uno de los expedientes tratados en esta área, vinculado a un loteo en la zona sur, habría sido el detonante del quiebre de Gennuso con su funcionaria. Gelain dijo además que el intendente, en una conversación mantenida el viernes pasado, le informó que debía realizar “cambios” porque estaba “incómodo”.

Acusó “trabas” y la “vida imposible” que le habría hecho el titular de Economía, Diego Quintana.

Gelain y Gennuso volvieron a reunirse el lunes y allí terminó el vínculo laboral. Recién ayer al mediodía fue publicada la Resolución 3785 que informa la presentación de la “renuncia” de la funcionaria a partir del 31 de octubre. No tiene mayores fundamentos.

No es el primer enojo con el intendente

La denuncia pública de Viviana Gelain respecto a un “esquema recaudatorio” paralelo que afecta de manera directa al intendente Gustavo Gennuso, es la última expresión de malestar interno con el dirigente de Bariloche, que se suma a otras cuestiones objetadas en el seno de Juntos Somos Río Negro.

También Gelain aprovechó el contexto para recordar que fue quien se responsabilizó en la causa de los aportantes truchos en la campaña de Gennuso en 2015 y no fue reconocida como esperaba. Cuestionó que no tuvo apoyo del partido, más allá del financiamiento del abogado.

Días atrás, los concejales del oficialismo se encontraron en una incómoda situación cuando Gennuso se excusó de acudir al Deliberante, a donde había sido citado por la problemática del basural, porque supuestamente no estaba en la ciudad. Sin embargo, horas más tarde se corroboró que se encontraba en Bariloche, por lo que se vio obligado a asistir y pedir disculpas a los ediles.

En otras líneas internas de Juntos no cayó bien la inauguración de una sede partidaria que el entorno de Gennuso hizo el día antes del encuentro de JSRN en Los Menucos.

También generó suspicacias que Gennuso no apareció en la foto grupal del encuentro de JSRN, aunque estuvo presente en la mesa de conducción, porque es secretario general de la fuerza.

Anteriormente, también hubo malestar por una fuerte discusión con una legisladora del mismo partido.