Nueva Avenida Mosconi: cuáles son las cuatro empresas que compiten por la megaobra en Neuquén

La transformación de la nueva Avenida Mosconi dio un nuevo paso este miércoles. La Municipalidad de Neuquén concretó la apertura de sobres para la licitación de la sexta etapa del proyecto, un tramo estratégico que modificará el ingreso a la ciudad desde Cipolletti e incluirá una obra de ingeniería mayor: un puente elevado de 700 metros.

Según informó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, se presentaron cuatro ofertas para ejecutar los trabajos que van desde los puentes carreteros hasta la calle Primeros Pobladores.

Las firmas interesadas en quedarse con la adjudicación son CN Sapag, Codam, Servipet y una UTE conformada por Omega y Arco.

«Ahora todo el equipo está trabajando en el análisis de la parte técnica y los antecedentes. Superada esa instancia, abriremos el sobre económico», explicó el funcionario.

Cómo será el nuevo puente elevado

El punto distintivo de esta etapa es la solución vial propuesta para descomprimir uno de los sectores más conflictivos del tránsito. La obra contempla dos carriles de ida y vuelta que empalmarán en altura, permitiendo que los cruces de las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo.

«Es un tramo más corto, de 700 metros de longitud, pero tiene toda una arquitectura que hace que los carriles se enfoquen en una elevación y el resto se distribuya conectándose con la ciudad», detalló Nicola.

El objetivo es eliminar la especie de «barrera» urbana que representaba la ruta y garantizar fluidez tanto para el tránsito pasante como para el vecinal.

Mientras se define esta licitación, el municipio acelera los tiempos en los otros sectores de la avenida. Nicola confirmó que en breve se firmarán los contratos para el sector 4, uno de los más extensos de la traza.

En paralelo, se avanza con los pliegos del tramo 5, que están «prontos a aprobarse». La intención del Ejecutivo es tener los distintos frentes de obra activos para cambiar la fisonomía del corredor en el menor tiempo posible.

Qué resolvió el municipio con el estacionamiento de la Avenida Mosconi

Uno de los temas más sensibles de la obra es la convivencia con los frentistas y la actividad comercial. Tras una serie de reuniones, el municipio incorporó modificaciones al proyecto original.

En este sentido, se habilitará un carril específico para estacionar y se fijarán horarios específicos para el movimiento de mercadería y equipos de gran porte.

Para garantizar el contacto fluido, el intendente Mariano Gaido dispuso un esquema de gestión particular: cada secretario del Gabinete tendrá a su cargo una cuadra para mantener diálogo directo con los vecinos durante la ejecución. Además, la empresa ganadora deberá designar a una persona dedicada exclusivamente a la comunicación con el barrio.

Respecto a la circulación durante los trabajos, Nicola llevó tranquilidad: «No habrá cortes totales», aunque advirtió que sí se realizarán desvíos y controles puntuales en momentos específicos del día.