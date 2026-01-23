Licitación de la Avenida Mosconi de Neuquén: se hizo la apertura de sobres y ya analizan las ofertas económicas

La municipalidad de Neuquén avanzó este viernes en el proceso licitatorio para la obra de remodelación de la avenida Mosconi. En horas de la mañana se realizó la apertura del sobre B correspondiente al sector 4 del proyecto, un tramo que abarca unas veinte cuadras, desde la calle Linares hasta Gatica.

Megaobra de la Avenida Mosconi: tres UTES locales pasaron la instancia técnica

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que tomando como eje la avenida Olascoaga el tramo contempla “diez cuadras hacia el este y diez hacia el oeste”.

Nicola indicó que participaron “siete empresas de Neuquén que se agruparon en tres UTES (Unión Temporal de Empresas)”. Según precisó, “la parte técnica de las tres UTES fue evaluada y las tres calificaron y pasaron la apertura de sobre B”.

El funcionario señaló que una de las propuestas se ubicó “por debajo del presupuesto oficial, en el orden del 3%”.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. Foto archivo: Matías Subat.

Desde el municipio indicaron que el análisis económico ya está en marcha. “Ya hoy los equipos están trabajando en el análisis de la oferta”, afirmó Nicola, quien detalló que cada obra incluye “unos 40 o 50 ítems” que deben ser evaluados.

“Si está todo bien a fines de la semana que viene ya se va a proceder a la adjudicación y firma de contrato e inmediatamente iniciamos la obra”, agregó el secretario.

El plazo de ejecución fue fijado en “un año”, informó. Nicola precisó que las empresas “tienen hasta enero del año que viene para concluirla”, aunque planteó la posibilidad de acortar los tiempos si la logística lo permite.

Obras viales en Neuquén: habrá trabajos nocturnos para no generar demoras

La planificación contempla una ejecución intensiva. “Se ha trabajado la logística para que se ejecute durante las 24 horas del día todos los días de la semana”, explicó el funcionario. Parte de las tareas más pesadas se harán de noche para reducir el impacto en el tráfico.

Según detalló, habrá “trabajos importantes de movimiento de suelo” y circulación de maquinaria pesada, previstos “en horario nocturno de 22 a 6”.

Nicola también señaló que el esquema incluye “todo un trabajo de señalización y de habilitación de circulación vehicular, tanto longitudinal como transversal”, lo que permitirá que “se pueda seguir circulando en toda la traza” durante la obra.

Nuevos tramos de la avenida Mosconi ya tienen fechas previstas

El avance del sector 4 se suma a otros tramos del proyecto integral. Nicola informó que “el sector 6 entre Primeros Pobladores y el Puente Carretero” tendrá apertura de ofertas “la semana que viene”. Nicola estimó que “durante los primeros 20 días de febrero” estaría “el contrato firmado y adjudicada la obra”.

Sobre el sector 5, que va desde Primeros Pobladores a Linares, el funcionario explicó que el expediente ya está en marcha. “Estamos con el expediente circulando para publicar el llamado a licitación”, indicó, y estimó que ocurrirá “en no más de 8 o 10 días”.