Nueva Ley de Salud Mental: qué cambia en las internaciones y los criterios de riesgo

La ley actual prioriza la voluntad del paciente, lo que críticos consideran un obstáculo para tratar patologías severas.

El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con cambios en internaciones, criterios de riesgo y funcionamiento del sistema. La iniciativa apunta a mejorar la respuesta sanitaria y reducir desigualdades entre provincias, según indicaron fuentes oficiales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló: “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”.

Cambios en salud mental: redefinen riesgo e internaciones en todo el país

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el objetivo es actualizar el marco normativo para “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”. El proyecto busca adaptar criterios a cada jurisdicción y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Uno de los ejes es la redefinición del criterio de riesgo, que pasará a centrarse en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. También se evaluarán contexto y antecedentes para intervenciones preventivas.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, dio el anuncio esta mañana.

El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales. Allí se detectaron dificultades en la aplicación de la ley vigente, con diferencias entre provincias en acceso a servicios y disponibilidad de recursos.

Otro punto central es la falta de implementación uniforme. Según datos oficiales, solo 16 jurisdicciones adhirieron a la ley, mientras 18 provincias tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 cuentan con camas de internación.

Internaciones y hospitales: qué cambia con el nuevo proyecto oficial

El proyecto mantiene la internación como recurso excepcional, pero habilita al psiquiatra a indicarla en urgencias. Esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, mismo plazo para la notificación judicial.

También se prevé que, si un paciente con internación voluntaria solicita el alta y se considera afectada su capacidad, la situación pueda pasar a involuntaria con intervención de la Justicia.

En relación con los hospitales psiquiátricos, el texto reconoce limitaciones para su cierre total. Se propone fortalecer una red de atención con distintos niveles, incluyendo hospitales especializados, generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

El proyecto incorpora además mejoras en los sistemas de información y amplía la participación técnica en el órgano de revisión. La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días, según informó este martes Adorni.

Con información de Infobae