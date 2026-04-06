El Gobierno prioriza el control del dólar para frenar la inflación de abril y blindar las reservas 

La reciente entrevista del ministro de Economía, Luis Caputo, marcó una hoja de ruta centrada en recuperar la iniciativa política. Con este movimiento, el Gobierno intentó desplazar de la conversación temas críticos como las denuncias por los viajes y el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa judicial de la criptomoneda $Libra que alcanza al presidente Javier Milei.

En su columna para Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende analizó esta entrevista como un intento deliberado del Ejecutivo por retomar el control de la agenda pública. Según el analista, la mención prematura a las elecciones de 2027 busca garantizar que las inversiones no se paralicen por la incertidumbre política.

El debate por la unificación cambiaria

A pesar de la presión de economistas y exfuncionarios como Domingo Cavallo (1991-1996 y 2001) y Carlos Melconian (2015-2017) para liberar el mercado ahora, el Gobierno mantiene una postura conservadora. La intención es acumular reservas suficientes antes de dar un paso que, una vez ejecutado, no admite marcha atrás: la salida del cepo.

«Una vez que vos abrís el cepo no podés dar marcha atrás, no te puede pasar lo que le pasó a Macri que lo liberó y después tuvo que reinstalarlo meses antes de la elección», señaló Wende.

Wende señaló que la experiencia de la crisis cambiaria de 2018 (durante la gestión de Mauricio Marci) funciona como un recordatorio constante para el equipo económico. Una apertura total sin el respaldo necesario podría derivar en una corrida que ponga en riesgo la estabilidad lograda hasta el momento.

«Luis Caputo ya la vivió en 2018 como ministro de Finanzas. Vio cómo la crisis cambiaria se lo llevó puesto a Macri y por eso ahora se mueve con pie de plomo: sabe que si el dólar hace cualquier cosa, el Gobierno pierde», sumó.

El impacto de la cosecha y el consumo

Las expectativas oficiales están puestas en el ingreso de divisas por la soja durante este segundo trimestre. Este flujo de dólares debería fortalecer al Banco Central y dinamizar sectores indirectos como el transporte de carga y los servicios.

«Hay una expectativa de que el segundo trimestre la economía empiece a tomar más impulso. No es solo los dólares que entran, es el transporte de carga, los neumáticos y las estaciones de servicio; hay mucha economía que se mueve alrededor de la cosecha», analizó Wende.

Sin embargo, el analista advirtió sobre el encarecimiento de Argentina en dólares frente a sus competidores regionales. Esto se reflejó en un turismo de Semana Santa que, aunque masivo, registró una caída del 15% en el gasto real de los visitantes.

«Hubo buen movimiento, pero las cifras de CAME muestran una caída del 15% en el gasto real. La gente viajó, pero se cuidó mucho en hotelería y restaurantes; fue un turismo más gasolero», agregó.

Proyecciones para el índice de abril

La inflación de marzo cerrará en torno al 3%, pero se espera una desaceleración para el mes en curso impulsada por el dólar «planchado». La decisión de YPF de congelar los combustibles por 45 días es una señal clave para frenar los aumentos preventivos en el resto de la cadena.

«La decisión de Horacio Marín de no hacer más incrementos por 45 días es una buena noticia para el índice de abril. Da una señal a otros sectores para que no aumenten preventivamente ‘por las dudas’ tras la suba de marzo», expresó.

Para el especialista, el plan oficial seguirá priorizando el control del tipo de cambio por sobre las recetas de apertura inmediata. El objetivo final es blindar las reservas para soportar la demanda de dolarización habitual de los ahorristas en los períodos de mayor tensión política.

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