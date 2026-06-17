Nuevo sistema para profesionales de la salud: podrán tramitar título y matrícula al mismo tiempo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó con un posteo en redes sociales que los egresados en salud tendrán acceso a un nuevo beneficios que les permitirá simplificar el trámite de título y matrícula profesional.

De igual manera la normativa también se oficializó con la publicación del Boletín Oficial, donde también se detalló cómo funcionará el nuevo sistema.

Profesionales de salud podrán tramitar título y matrícula al mismo tiempo

«A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo», informó Manuel Adorni sin ahondar en detalles.

A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 17, 2026

Luego se publicó un comunicado donde el Ministerio de Salud indicó la creación de un Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud, el mismo se trata de una «nueva modalidad optativa que permitirá a los egresados de carreras alcanzadas por la matrícula nacional obtener su licencia en simultáneo con el título de grado».

A su vez explicaron que la iniciativa «forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la cartera sanitaria para facilitar el acceso al ejercicio profesional y optimizar los procesos de matriculación».

La Resolución 674/2026 se publicó este 17 de junio y establece que el nuevo sistema va a coexistir con el ya vigente, por lo tanto los profesionales tendrán dos vías optativas para iniciar sus trámites. Estos son:

Sistema de Trámite Automático: permite a los nuevos egresados tramitar y obtener la Matrícula Nacional de forma simultánea y conjunta con la expedición de su título de grado. Es un sistema optativo que se solicita directamente ante la universidad o institución educativa (siempre que esta haya adherido al convenio institucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Capital Humano).

permite a los nuevos egresados tramitar y obtener la Matrícula Nacional de forma simultánea y conjunta con la expedición de su título de grado. Es un sistema optativo que se solicita directamente ante la universidad o institución educativa (siempre que esta haya adherido al convenio institucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Capital Humano). Sistema de Trámite Personal: es la modalidad tradicional que continúa vigente para quienes ya tienen su título o cuyas universidades no estén adheridas al sistema automático. Se gestiona de manera individual y 100% digital a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

El Ministerio de Salud destacó que para hacer posible el trámite automático en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se firmó un convenio que unifica los circuitos informáticos. De esta manera se podrá validar la identidad, los antecedentes y los requisitos administrativos cruzando datos directamente entre las universidades, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud.

Por otra parte el documento informa que aunque el trámite se inicie en las universidades, el otorgamiento y las facultades de registro de la matrícula, siguen estando exclusivamente a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. También subraya que la implementación de esta medida no genera ningún tipo de gasto o erogación presupuestaria para el Estado.