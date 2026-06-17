El PRO endurece su postura y advierte que apoyará la moción de censura contra Manuel Adorni

La alianza legislativa entre el oficialismo y sus aliados tradicionales ingresó en una fase de máxima tensión política en el Congreso de la Nación. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, lanzó esta mañana una dura advertencia a la Casa Rosada al asegurar que el partido amarillo acompañará formalmente los pedidos de censura o remoción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, jaqueado por las denuncias de presuntas irregularidades en su declaración jurada patrimonial.

«La situación no da para más, le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina», disparó el senador macrista en declaraciones a Infobae, abriendo una grieta profunda en el Congreso.

El legislador remarcó que el escándalo «está paralizando la gestión de todos los argentinos» y reconoció que la parálisis legislativa ya afecta de forma directa el tratamiento de los proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo en el recinto.

Moción de censura y remoción: el plan de la oposición en el Senado

El conflicto escaló a tal punto que la parálisis del recinto obedece estrictamente al blindaje que el oficialismo intenta montar sobre el ministro coordinador. Goerling Lara reveló que un sector de los legisladores oficialistas traba la apertura de las sesiones ordinarias por el riesgo real de que la oposición logre activar los mecanismos de destitución.

En ese sentido, el senador diferenció las dos herramientas constitucionales que evalúan los bloques de la Cámara alta:

La moción de censura: Funciona como un fuerte reproche político por parte del Congreso, aunque el presidente tiene la facultad de desoírlo.





Funciona como un fuerte reproche político por parte del Congreso, aunque el presidente tiene la facultad de desoírlo. La remoción del cargo: Posee un efecto jurídico vinculante e inmediato. Para avanzar con esta última opción en el Senado se requiere una mayoría absoluta de 37 votos, un número que el oficialismo teme que la oposición logre consolidar si el PRO retira definitivamente su respaldo defensivo.



«Arrancó el Mundial de Fútbol y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión de correrlo», lamentó el jefe de la bancada del PRO, señalando que el escándalo está dilapidando el principal activo del Gobierno: la bandera de la lucha contra la corrupción y la casta.

De aliado a condicionar al Gobierno: el quiebre del PRO tras la Ley Bases

A pesar de la contundencia del reclamo, Goerling Lara aclaró que el PRO «no es oposición en el sentido kirchnerista» y recordó el rol fundamental que tuvo su espacio para destrabar hitos de la gestión como la Ley Bases, la cual no habría prosperado sin el respaldo disciplinado del partido fundado por Mauricio Macri.

Sin embargo, el senador advirtió que esa etapa de acompañamiento ciego concluyó y que ahora el oficialismo debe demostrar cómo quiere gobernar de cara al escenario electoral del año próximo. «Nos vamos a oponer con total claridad cuando las cosas estén mal, cuando se desvíe el rumbo o se debiliten las instituciones», enfatizó, adelantando además que el bloque rechazará la eliminación de las PASO propuesta en la reforma electoral oficialista.

El punto de quiebre definitivo para el jefe de Gabinete quedó fijado para el próximo 2 de julio, fecha en la que el funcionario tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Desde el PRO insisten en que, si el Presidente busca evitar un costo político inédito y resguardar la gobernabilidad, debe desplazar a Adorni antes de que pise el palacio legislativo.