Manuel Adorni en la mira por los fondos que invirtió en Bitcoin: investigan sus ingresos desde 2002 y la herencia de su padre

Manuel Adorni sigue bajo la lupa. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la documentación sobre la herencia del padre del funcionario porque tiene dudas sobre la herencia que habría dejado y que Adorni habría utilizado para invertir en criptomonedas. El objetivo es hacer una reconstrucción sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete desde 2002.

Investigan los ingresos de Manuel Adorni desde 2002

Fuentes judiciales precisaron al sitio Clarín que, concretamente, Pollicita «está mirando la causa en la que se investigan los bienes del hermano, el diputado de La Libertad Avanza Francisco Adorni, para ver si declaró que ambos hermanos encontraron dinero» en 2002. También se le pidió a la Anses todos los recibos de sueldo de Manuel Adorni y de su esposa, Betina Angeletti.

Otra medida que tomó el fiscal fue preguntar a la Comisión Nacional de Valores «todas las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina desde 2012» para así determinar si quedó algún registro de las realizadas por el exvocero presidencial, entre otras nuevas medidas de prueba.

Toda esta investigación se origina a partir de la polémica declaración de Adorni en la que, para justificar su aumento patrimonial, afirmó que encontró dinero en el departamento de su padre cuando murió en 2002 y que de esta manera, reunió 200 mil dólares para llegar a tener 500 mil dólares invirtiendo en criptomonedas.

Pollicita iba a avanzar esta semana con la presentación de un dictamen de requerimiento de justificación de bienes de Adorni ante el juez de Ariel Lijo. Sin embargo, la coartada de Manuel Adorni lo obligó a demorar su decisión para investigar la versión vinculada los Bitcoins.

La herencia del padre de Manuel Adorni: deudas, departamento hipotecado y las contradicciones con las declaraciones juradas

El jefe de Gabinete, en una entrevista con La Nación+, declaró: «Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento» familiar de La Plata. Pero esto se puso en duda cuando un expediente de la sucesión reveló que Jorge Adorni murió y dejó una deuda de 23 mil dólares, además tenía un departamento en La Plata hipotecado.

Para el fiscal, los dichos de Adorni no coinciden con la historia del levantamiento de la hipoteca del departamento de La Plata.

El funcionario libertario afirmó también que con ese dinero encontrado empezó a invertir unos 200 mil dólares en criptomonedas que, con el paso de los años, llegaron a un valor de 500 mil dólares. También declaró que le recordó a su abogado que habían encontrado «en un libro (de su biblioteca) documentación» respaldatoria de sus compras de criptomonedas entre las computadoras viejas que coleccionaba.

«Hice un millón de operaciones con criptomonedas. Sabía que mucha documentación no la tenía, pero sí sabía que mis billeteras, que en ese momento le llamaban billeteras de liquidación, digamos, donde terminaba mi operación, yo sabía que la documentación me la había guardado porque, de hecho, creo que alguna vez te lo conté en privado«, le dijo Adorni a Luis Majul. Y mencionó que esas compras de criptomonedas las inició en 2013.

Este camino que eligió, obligó al fiscal Pollicita a investigarlo desde 2002. Antes de su declaración el análisis estaba centrado en el periodo posterior a 2023.

Respecto a la deuda del padre del funcionario, el sitio Clarín reveló que el 1° de noviembre de 1996, Jorge Adorni, padre de Manuel y Francisco Adorni, obtuvo un préstamo de US$ 22.500 de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Según las acreedoras, Jorge Adorni abonó solo las primeras nueve cuotas de intereses dejando sin pagar las cuotas 10 y 11 y la totalidad del capital prestado.

En 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial para reclamar el pago total de la deuda y la ejecución de la garantía hipotecaria. Ese año, falleció Jorge Adorni y la Justicia Civil convalidó la existencia de la deuda reclamada por las prestamistas. A raíz de esto, se dispuso el embargo del departamento, pero el 22 de agosto de 2006 se registra el último impulso procesal realizado por las acreedoras o sus representantes, quienes luego dejaron de reclamar.

En 2018, Manuel Adorni, su hermano Francisco y su madre Silvia Pais, impulsaron una estrategia judicial para obtener la caducidad del embargo.

En su coartada, el jefe de Gabinete manifestó que hacía cinco años invertía en criptomonedas. Mismo año en que Manuel Adorni publicó un mensaje en redes sociales recordando que había heredado la casa de su padre con una hipoteca impaga y resaltó que tardó años en intentar resolver la situación.

En 2023, cinco años después, la Jueza María Verónica Leglise hizo lugar al planteo de los herederos. Después de esto, el inmueble quedó distribuido en partes iguales entre Silvia Pais, Manuel Adorni y Francisco Adorni. Según el registro, cada uno recibió el 33,3% de la propiedad.

La duda está en que si tenía 500 mil dólares, ¿por qué no levantó la hipoteca y esperó hasta el 2025 para recuperar el departamento familiar?. Según la valuación fiscal de ARBA, incorporada también al expediente, la propiedad tenía un valor de $5.359.012.

Por otra parte, Francisco Adorni, informó posteriormente que recibió una herencia valuada en aproximadamente $21 millones en su declaración jurada de bienes como diputado provincial. Y Manuel declaró una deuda de $20 millones con su madre Silvia Pais, también heredera del inmueble.

En cuanto a las criptomonedas, el jefe de Gabinete declaró tener las siguientes:

CRIPTO BINANCE: cantidad 11.019,85. Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2021.

Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2021. CRIPTO LEMON: cantidad 2.605,83. Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2023.

Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2023. CRIPTO BTC: cantidad 1.069,69. Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2023.

En la declaración jurada del año 2024, que refleja los bienes que tuvo el año anterior, Adorni declaró $10.211.200 en el rubro “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. Y en la declaración jurada de 2025 elevó esa cifra a $73.000.000.

Con información del sitio Clarín