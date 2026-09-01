Javier y Karina Milei activan la agenda política del Gobierno: nueva reunión de Gabinete y Mesa Política

Con el inicio de un nuevo mes, el Gobierno reactivó su agenda política. Este martes se llevarán a cabo dos encuentros clave: en primer lugar, una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei; más tarde, una convocatoria de la Mesa Política liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Reuniones claves en la Casa Rosada: los detalles de la agenda del Gobierno

Uno de los ejes centrales de los encuentros será la discusión sobre la reforma electoral y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por su parte, el Gabinete nacional se reunirá a las 10 para coordinar las distintas posturas frente a las exposiciones y foros que se llevarán a cabo en la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. El evento está organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason y Javier Milei será el encargado de brindar el discurso de cierre.

Tres horas después de la reunión de Gabinete, se dará paso a la habitual Mesa Política. En ese marco, Karina Milei y la plana mayor del oficialismo abordarán la logística ante la visita del Papa León XIV en noviembre y avanzarán en el armado partidario con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Sobre este último tema, tanto los funcionarios libertarios, como los provenientes del macrismo, volverán a dialogar sobre las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO.

Además, repasarán los consensos para avanzar con el resto de la agenda legislativa y de los proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso de la Nación, en un contexto clave luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara baja.

Un cambio en la agenda de este martes es que el vocero presidencial, Adrián Ravier, no dará su conferencia a las 11 como cada semana sino que lo hará a las 15. El funcionario detallará los anuncios oficiales de la jornada.