El Gobierno nacional confirmó la continuidad de Vicente Alberto Pollola al frente de la Comisión Federal de Impuestos

La renovación de la dirección Comisión Federal de Impuestos fue anunciada en el Boletín Oficial (Foto: gentileza)

La Comisión Federal de Impuestos formalizó la continuidad del licenciado Vicente Alberto Pollola como director ejecutivo del organismo por un período de dos años, al tiempo que aprobó una reforma integral de su Ordenanza Procesal.

La ratificación de Pollola se oficializó a través de la Resolución 277/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida dio cumplimiento a la decisión adoptada por el Plenario de Representantes durante su 161° reunión ordinaria.

El nuevo mandato del funcionario se extenderá desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2028. Asimismo, la normativa fija que seis meses antes de la finalización del plazo, el Comité Ejecutivo deberá analizar la gestión para evaluar su continuidad o eventual relevo.

Con la entrada en vigencia del nuevo período, se abrogó la Resolución N° 266/2024, norma que le había concedido oportunamente una asignación salarial en concepto de subrogación del cargo directivo.

Cuál es la reforma integral del esquema procesal anunciada en el Boletín oficial

De forma en paralela, el organismo sancionó la Resolución 287/2026, mediante la cual se aprobó un nuevo texto ordenado de la Ordenanza Procesal. Esta actualización reemplaza íntegramente al cuerpo normativo que regía desde el año 2004.

El proceso de modificación reglamentaria comenzó en abril de 2025 e involucró la creación de una comisión de trabajo especializada. El objetivo central fue adaptar los procedimientos bajo principios de informalidad, celeridad, sencillez y eficiencia administrativa.

Entre las innovaciones de la nueva reglamentación se destaca la creación del Libro Digital Permanente de Domicilios Electrónicos. Esta herramienta busca modernizar y dotar de mayor previsibilidad al sistema de notificaciones oficiales.

Cómo fue el debate sobre la participación de contribuyentes

Uno de los puntos de mayor discusión durante el tratamiento de la reforma fue el encuadre procesal de los contribuyentes y las asociaciones representativas en los expedientes tramitados ante el organismo.

La normativa anterior les concedía el doble carácter de denunciantes y parte en las actuaciones. Sin embargo, la nueva redacción acotó su intervención exclusivamente a la calidad de denunciantes, conforme a la interpretación de la Ley Convenio 23.548.

La votación de esta modificación contó con la participación de diecinueve jurisdicciones. La propuesta fue aprobada por dieciocho votos afirmativos contra un voto en contra expresado por la representación del Gobierno Nacional, que manifestó su disconformidad con excluir a los contribuyentes como parte.

La actualización procesal rige formalmente desde el 18 de agosto de 2026, marcando una reestructuración operativa y normativa integral en la Comisión Federal de Impuestos.

Resolución 277/2026.

Con información de Infobae.