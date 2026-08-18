Nuevos cambios en el Gobierno: designaron tres funcionarios en Capital Humano y la Secretaría de Comunicación y Medios

El Ejecutivo nacional anunció nuevos cambios dentro de su equipo y mediante la publicación del Boletín Oficial, confirmó quiénes ocuparán distintos cargos en la Secretaría de Comunicación y el Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello.

Las designaciones fueron firmadas por el propio presidente Javier Milei y le jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Quiénes son los nuevos funcionarios que se suman al Gobierno

De acuerdo al Decreto 747/2026, a partir de este 18 de agosto quien ocupará el cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios de la presidencia de la Nación será la abogada Verónica Magdalena Varela.

Pr su parte, el Decreto 739/2026 confirma que desde el 1 de agosto de 2026, el cargo de subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo desconcentrado del Ministerio de Capital Humano, quedó ocupado por el abogado Martín Domingo Lepera.

En el mismo decreto, que cuenta con la firma de la ministra Sandra Pettovello, se informa también la designación en el cargo de subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a la licenciada Verónica Yanina Ramos.