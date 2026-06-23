Operativo descompresión: el enroque que diseñó la Casa Rosada para frenar el desgaste judicial de Manuel Adorni

El Gobierno nacional activó un rediseño en su primera línea de fuego comunicacional para intentar frenar la parálisis política que arrastra la administración libertaria. El presidente Javier Milei decidió desplazar de la exposición diaria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, jaqueado por el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En su lugar, el mandatario busca inaugurar una «nueva etapa» enfocada en la gestión pura, aislando el desgaste del ministro coordinador.

El diagnóstico en Casa Rosada era de parálisis total. Desde principios de marzo, cuando se detectó que la esposa de Adorni integraba la comitiva oficial en Nueva York, la agenda pública quedó tomada por las denuncias patrimoniales.

En los últimos tres meses, el jefe de Gabinete apenas encabezó tres conferencias, y todas terminaron en duros cruces con la prensa por su situación judicial. El enroque busca bajarle la temperatura a la polémica mientras el país vive la tregua social que aporta la época mundialista.

Un economista y el gerente de YPF para el «nuevo ciclo»

La reconfiguración del área de prensa presidencial implicó la salida de Javier Lanari y el desembarco de dos figuras con las que Javier Milei pretende recuperar la iniciativa:

Adrián Ravier (Vocero Presidencial): el economista pampeano de la escuela austríaca asume con la orden de imprimirle un tono estrictamente técnico e institucional a las conferencias. Al ser un outsider sin carrera política tradicional, es visto como un perfil «fresco» que no responde a ninguna de las tribus internas en pugna.

el economista pampeano de la escuela austríaca asume con la orden de imprimirle un tono estrictamente técnico e institucional a las conferencias. Al ser un outsider sin carrera política tradicional, es visto como un perfil «fresco» que no responde a ninguna de las tribus internas en pugna. Fabián Fernández (Secretario de Prensa): hasta hace horas se desempeñaba como gerente de Prensa y Medios de YPF. Su designación, anunciada tras el triunfo de la Selección ante Austria, tiene como meta excluyente potenciar y comunicar el denominado “nuevo ciclo económico”.

Pese al optimismo de la mesa chica, persisten las dudas en los pasillos oficiales. “Ravier puede andar bien, pero el clavo en el zapato sigue”, advirtió con crudeza un legislador oficialista a Infobae, reconociendo que la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete continuará siendo un blanco directo para la oposición.

La tregua de Martín Menem en el Congreso

En paralelo a las mudanzas de despachos en el Ejecutivo, la supervivencia de Adorni obligó a desplegar una intensa negociación parlamentaria. De regreso al país, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró cerrar un acuerdo de apuro con los bloques del PRO y la UCR para frenar los pedidos de interpelación inmediata que empujaba el peronismo.

El pacto legislativo le dio un vital margen de tiempo al oficialismo: