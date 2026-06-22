A la espera de la CAF: el Gobierno suma nuevas garantías multilaterales para respaldar el pago de la deuda

El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo avanza en la consolidación de su estrategia financiera y aguarda la aprobación de un nuevo respaldo internacional. A fines de julio, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debatirá el otorgamiento de una garantía a favor de la Argentina por un monto que oscilará entre los US$ 250 y los US$ 300 millones.

Este aval se sumará a los que ya fueron confirmados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la autorización oficial para negociar préstamos con instituciones financieras internacionales por hasta US$ 5.000 millones.

Estas garantías aprobadas por los organismos multilaterales funcionan como un aval financiero estratégico, ya que le permiten al país salir a negociar la llegada de fondos frescos en mejores condiciones y con tasas de interés sustancialmente más bajas que las que ofrece actualmente el mercado de capitales.

Según indicaron a Infobae fuentes al tanto de las operaciones, la garantía otorgada por el Banco Mundial, que es la de mayor volumen con US$ 2.000 millones, funciona con un esquema lineal. Es decir, debido al estado de los balances del organismo, habilita a negociar préstamos por un tope de hasta US$ 2.000 millones.

En contraste, las garantías aportadas por el BID y la próxima a debatirse en la CAF operan bajo una lógica diferente: aunque representan montos nominales menores, poseen un efecto multiplicador. Un ejemplo de esto es el aval del BID por US$ 550 millones, el cual le permite a la Argentina apalancar y movilizar hasta US$ 1.200 millones en financiamiento privado.

El destino de los fondos y las condiciones del crédito

Tanto el Banco Mundial como el BID comunicaron oficialmente que estas aprobaciones tienen como propósito principal facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales y respaldar el programa de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El paquete diseñado por el Banco Mundial, que combina herramientas del BIRF y de MIGA, cubre un 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, estableciendo un plazo de seis años con un período de gracia de tres años.

Por su parte, el BID confirmó que una porción de su asistencia también se destinará a financiar el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Projesus), orientado a reforzar el sistema penal y recuperar activos de origen ilícito.

El organismo justificó este giro al advertir que el costo directo del crimen y la violencia en el país equivale actualmente al 3,9% del PBI, superando el promedio de la región.

Expectativas del mercado de cara al año electoral

La conformación de este colchón de garantías le otorga al ministro Caputo herramientas clave para diagramar la estrategia financiera del bienio 2026-2027 y despejar las presiones cambiarias en la antesala de un nuevo año electoral.

A este escenario se le sumó el fuerte descenso del riesgo país, que perforó la barrera de los 421 puntos básicos tras la mejora en la calificación crediticia de Standard and Poor’s, que elevó la nota nacional de ‘CCC+’ a ‘B’.

Si bien Caputo negó recientemente de forma pública un retorno inminente a la colocación de deuda offshore, los analistas de la plaza financiera consideran que el Gobierno está preparando el terreno para dar ese paso durante el segundo semestre.

Desde la consultora 1816 destacaron en su último informe que la verdadera urgencia para el próximo año radica en la cantidad de recursos con los que contará el oficialismo para defender la estabilidad cambiaria si los inversores se asustan frente al escenario de las urnas. Por este motivo, el mercado proyecta como altamente probable una emisión de deuda en el exterior antes de que finalice el año calendario.