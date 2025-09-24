Ordenaron por segunda vez demoler la casa construida en Paso Córdoba, pero la medida fue apelada

Por segunda vez ordenaron demoler la casa construida en el área protegida de Paso Córdoba que la municipalidad de Roca definió que era «ilegal». La nueva disposición es de la jueza municipal de la ciudad, Estefanía Rivero, y tiene fecha de agosto. La medida fue apelada por los propietarios la vivienda ubicada al sur del río Negro.

La construcción, que se observa apenas se cruza el puente de Paso Córdoba, está envuelta en una disputa judicial entre la municipalidad de Roca y los dueños de la propiedad.

El conflicto se conoció cuando la municipalidad que dirige María Emilia Soria ordenó demoler en julio de 2024 la construcción emplazada dentro del área natural protegida Paso Córdoba. Además, el Juzgado de Faltas le impuso en ese momento una multa de más de 12 millones de pesos por infringir una ordenanza de 1997.

En aquel momento la medida fue apelada por los dueños del inmueble y luego ratificada desde la intendencia.

Los propietarios plantearon que la vivienda formaba parte de un proyecto turístico. Actualmente también se menciona la construcción de otras casas detrás de la Pulpería, donde también hay una confitería.

La causa en el fuero Contencioso Administrativo

El plazo de 60 medidas para cumplir con la exigencias municipales, en el segundo semestre de 2024, se cortó con un amparo en la Justicia, más precisamente el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Roca.

El juez Matías Lafuente rechazó el amparo pero planteó al municipio que debía presentar las pruebas para justificar la decisión que tenía como objetivo demoler la propiedad.

En el medio el municipio impuso astreintes (sanciones económicas) a los propietarios de la construcción.

Las idas y venidas en los tribunales de Roca y en la justicia de faltas tuvieron hace unas semanas una nueva decisión a nivel municipal: Rivero volvió a ordenar la demolición de la casa.

La jueza de faltas planteó en un fallo reciente que de los antecedentes comprobables del caso queda claro que persiste el incumplimiento de hacer efectiva la demolición y remediación del inmueble.

Cobro de multas a los propietarios

La magistrada también menciona las astreintes pero «no obstante, todos los remedios compulsivos instados hasta entonces han devenido en abstracto, pues no se ha logrado vencer la resistencia» de los dueños.

Finalmente la jueza Rivero ordenó «la efectiva demolición de las obras antirreglamentarias asentadas en el inmueble».

La jueza agregó que se debía comunicar la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Arquitectura del Municipio para realizar los trabajos que fueran necesarios para cumplir.

En uno de los puntos resolutivos, la jueza de faltas indica que la decisión se puede apelar, medida que justamente tomaron los propietarios de la vivienda.