Organismos de derechos humanos de Río Negro y Neuquén rechazaron el DNU de Milei

Los organismos de Derechos Humanos de las provincias de Río Negro y de Neuquén rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Javier Milei y el protocolo de Patricia Bullrich al que calificaron como un intento de instalar un instrumento represivo-punitivo disciplinador para la aplicación del plan económico.

“Tanto uno como otro, afectan gravemente el funcionamiento democrático”, sostuvieron.

En el caso del Protocolo, manifestaron que “desconoce el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la reunión pública y a la participación democrática, así como también el derecho a la libertad de expresión”.

Por otro lado, sobre el DNU consideraron que no cumple los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, ya que, no se dicta en una situación excepcional y no reúne las exigencias legales de necesidad y urgencia.

“Con la emisión de este decreto el Poder Ejecutivo se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo. No dando muestras de ninguna disposición al debate”, expresaron.

“También se desconoce la norma constitucional, cuando ignora los derechos sociales establecidos en el Art. 14 bis que aseguran el derecho a la huelga y prohíben el despido arbitrario”, sostuvieron.

Desde la Red Patagónica de Derechos Humanos remarcaron que es de “necesidad y urgencia frenar este proyecto que excluye a las mayorías, dando lugar a la derogación de derechos conquistados en históricas luchas del pueblo trabajador”.

El documento está fimado por la Asociación de Familiares y Víctimas del terrorismo de Estado de Río Negro; Red por el Derecho a la Identidad Nodo Fiske Menuco; Liga Argentina por los derechos humanos en Patagonia; Comisión por la memoria de Río Colorado; Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro; APDH Neuquén; Red por el derecho a la identidad de Cipolletti; Red por los Derechos Humanos de Cipolletti y APDH Bariloche.