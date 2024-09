Osvaldo Llancafilo: «El escenario nacional ayuda a una alianza del MPN con Rolando Figueroa»

El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, finalizará su mandato el 10 de diciembre del año que viene, pero asegura que no está pensando en una candidatura para repetir mandato. Surfea el momento político en el Congreso como “opositor dialoguista” y está convencido de que las elecciones del 2025 darán el contexto para buscar un “centro para desencantados” donde los espacios provinciales puedan competirle a La Libertad Avanza.

“El MPN, de cara al futuro, tiene que encontrar en Rolando Figueroa la oportunidad de resurgir”, afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿Qué define tus votos? ¿El MPN, el gobernador, Osvaldo Llancafilo?

R: Hay una diferencia importante entre lo que venía pasando y ahora. Hoy, al no gobernar la provincia, desde el punto de vista orgánico partidario no hay una línea definida sobre política nacional por lo cual la tarea es más compleja desde lo personal. Lo que he definido desde la lógica institucional es ir escuchando los intereses que tiene la provincia representados en su gobernador. Pero a eso le agrego mi impronta personal, no es que cada tema lo consulto.

P: ¿Debería haber una línea del partido?

R: Yo creo que sí. El partido debería orgánicamente tener actividad. Es saludable que el partido se reactive en términos de debate interno sobre la política provincial y sobre la política nacional porque llegado el momento a ver que tomar decisiones.

P: ¿Ves otro camino que no sea el MPN en una alianza el año que viene?

R: Hay que buscar un camino del centro donde puedan confluir los desencantados del presidente y de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre. Nosotros históricamente en la provincia hemos tenido un modelo que ha buscado transitar justamente por el centro de esas dos vertientes y ahí es donde yo creo que el MPN tiene una oportunidad que pueda aprovechar, pero no por sí solo. Yo veo en los intendentes ese pensamiento. ¿Por qué no pensar en la idea de una alianza con el actual gobernador Rolando Figueroa? Es más, creo que el escenario nacional ayuda. Yo veo en la provincia muy devaluado al kirchnerismo.

P: ¿Y cómo definir las candidaturas? ¿Quién tendría el dedo final en ese frente?

R: Sin lugar a dudas, yo creo que si esa alianza electoral se da con Rolando Figueroa, está claro que el gobierno provincial no va a poder escapar a esa máxima, que es que en una elección de medio término de alguna manera se plebiscita también su gestión con lo cual, la impronta de Rolando va a ser clave.

P: ¿Estás para repetir?

R: Yo creo que es complejo el escenario y la definición de las candidaturas también. No le haría ningún favor a la conducción del partido ni a Figueroa poniéndoles como condición trabajar en esa alianza si soy candidato. Entiendo que llegará el momento de hacer encuestas y ese será también una forma de elegir a los mejores candidatos. Estoy más enfocado en abonar a una alianza entre el MPN y Figueroa.

P: ¿Qué rol está teniendo Omar Gutiérrez como presidente del partido, qué piensan las bases?

R: Yo creo que su gestión tuvo puntos muy altos, uno fue la política energética. Después le tocó una parada difícil como fue transitar la pandemia, pero cuando a mí me tocó estar en el gobierno tuve su acompañamiento. Creo que no llegás a ser gobernador de la provincia producto de la casualidad. Si bien yo no tengo diálogo con él fluido, creo que finalmente va a pensar en qué es lo más conveniente para el MPN.

Jubilaciones y fondos de la SIDE: un voto clave y una ausencia

Osvaldo Llancafilo se defendió de quienes lo apuntan como un diputado “mileísta” y señaló que “son los menos, son los que se mueren por ser diputados o senadores o acomodar a sus familias”. “Los hechos demuestran que estamos llevando adelante una oposición dialoguista y constructiva”, sostuvo.

Dio como ejemplo el trabajo para aprobar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y anticipó que volverá a insistirla tras el veto de Javier Milei. “No es como dice el presidente de la Nación: el impacto sobre el PBI es del 0,4%”, fundamentó.

Llancafilo, en cambio, estuvo ausente en la votación para rechazar el DNU que otorgó 100.000 millones en fondos reservados a la SIDE. Afirmó que “no tuvo que ver con un posicionamiento”, sino con una agenda previa programada con AmCham ese día. De todas formas, puso en duda el por qué de la sesión.

¿Fue porque no tienen su lugar asegurado en la Bicameral de Inteligencia o en la AGN o porque les interesa la reestructuración? Nosotros no queremos tener que ver con pases de facturas”, planteó.