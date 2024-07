Jorge Sapag dijo que hay «chances abiertas» de que el MPN y Rolando Figueroa vayan juntos en 2025

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, opinó que en las elecciones legislativas del 2025 el adversario que buscará quedarse con las bancas de diputados y senadores será La Libertad Avanza y afirmó que «las chances están abiertas» para que el Movimiento Popular Neuquino y el espacio de Rolando Figueroa vayan en un frente conjunto. En una entrevista con RÍO NEGRO RADIO, habló también sobre la ley de presentismo docente en la provincia, la posibilidad de volver a ser candidato y sobre el cargo en la Unesco que le ofrecieron a la senadora Lucila Crexell.

Escuchá a Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO (parte 1):

«Creo que la mirada hacia el 2025 tiene que ser una mirada pensando en la situación grave que tiene la República y defender la provincia de Neuquén trabajando a nivel legislativo en la gobernabilidad junto al gobierno de Rolando Figueroa», dijo Sapag.

«Hoy si sumamos el 35% que obtuvo el partido de Rolando Figueroa con sus colectoras y el 33% que obtuvo el MPN es el 68%», calculó el exgobernador, quien reconoció que «el adversario, el año que viene, va a ser La Libertad Avanza quien vaya a competir en la provincia de Neuquén por los dos senadores y por los diputados nacionales».

«Creo que aquí la inteligencia política de dos partidos provinciales que tienen semejanzas y que tienen estrategia en lo que hace defensa de los recursos y federalismo pueden perfectamente coincidir en la medida que podamos hacer una alianza», planteó, aunque aclaró que «nunca como colectora, el MPN no tiene vocación de colectora ni de furgón de cola, sino de locomotora que tracciona».

Para Sapag, «las chances están abiertas» siempre que se pueda «hacer una alianza detrás de un plan, no amontonados sino unidos detrás de objetivos comunes».

Sapag: «Mi etapa en cargos públicos está cumplida»

En la entrevista con RÍO NEGRO RADIO, Sapag habló sobre su futuro político y descartó volver a presentarse como candidato. «Creo que mi etapa de los cargos públicos está cumplida, yo cumplo 73 años ahora el 18 de julio», sostuvo.

«Yo lo vi a Felipe Sapag en la Casa de Gobierno con 80 años y estaba bien, estaba contento, pero me dice ‘mijo, la verdad que a los 80 años estar acá en la Casa de Gobierno lidiando con tantos problemas no es saludable’ y pienso que hay que dejar espacio a la generación de jóvenes». «Yo en el 2015 cuando me retiré dije ‘yo paso la posta’ y creo que fue una buena decisión no insistir en volver a gobernar la provincia», aseguró.

Sapag insistió con que «es una etapa cumplida» y afirmó que tampoco se ve en el Senado de la Nación. «Es una tarea muy noble y una tarea muy linda, pero me veo más dando una mano», evaluó.

Sapag: «Milei tiene que ayudarse, no combatirse»

Sapag opinó sobre el contexto nacional y opinó que el presidente Javier Milei «tiene que asumir que es presidente de un Estado nacional, que es la República Argentina», en relación con su postura confrontativa frente a países como Brasil y Bolivia.

«Yo espero lo mejor que le vaya muy bien, pero tiene que ayudarse él mismo, no combatirse él mismo porque nos pegamos un tiro en los pies si nosotros empezamos a confrontar con Latinoamérica o con el resto del mundo», planteó. «Tenemos que abrirnos al mundo y ver la manera de que Argentina salga adelante, pero con todos los países del mundo y me parece que allí tenemos que hacer una corrección», analizó.

Escuchá a Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO (parte 2):

El exgobernador también se refirió a la sanción de la Ley Bases y el RIGI, el que consideró necesario para atraer inversiones y comparó con las leyes especiales que acompañaron la primera inversión de Chevron junto a YPF en Vaca Muerta.

Sobre la polémica que se desató por el cargo en la embajada de la Unesco que le ofrecieron a la senadora Lucila Crexell, su sobrina, sostuvo: «Ella me contó que decidió renunciar a la banca y que le ofrecieron ser embajadora en la Unesco, que no tenía nada que ver con la Ley Bases, que eso estaba resuelto ya con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa».

«Lo que me dijo ella es ‘estoy cansada de la senaduría, me que quiero ir, quiero mejorar y me ofrecieron estar en la Unesco’ y ella está muy capacitada, muy preparada», explicó.

Sapag sobre el presentismo docente: «Lo padecí»

El exgobernador Jorge Sapag dijo en la entrevista con RÍO NEGRO RADIO que es necesario «potenciar la educación de nuestros niños y jóvenes y esto se hace con la presencia de los docentes en el aula». «Si esta ley ayuda, bienvenida sea», consideró sobre la ley que otorga un adicional por presentismo.

Aseguró que no había hablado con el diputado Claudio Domínguez (MPN) sobre la presentación del proyecto, pero evaluó que «el financiamiento (para pagar el plus) va a ser con el mismo ahorro que se hace el Estado con evitar la suplencias».

«No puede haber suplente del suplente del suplente del suplente. Yo lo padecí también como gobernador y la masa salarial es el mayor este problema que hay que atender, ¿no?», concluyó.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).