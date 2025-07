Osvaldo Nemirovsci anunció que el sector finalmente no presentará la lista Verde

La Junta Electoral que encabeza Ana Huentelaf no recibió la confirmación. Foto: MArcelo Ochoa.

El exdiputado Osvaldo Nemirovsci -que había reservado color para la interna del PJ de Río Negro- anunció que su sector no participará de la elección del 27 de julio cuando el partido resolverá las candidaturas al Congreso Nacional.

En un comunicado, el barilochense aludió a «obstáculos en la participación democrática» y calificó al proceso de «farsa institucional».

La presentación de listas en el PJ -que vencerá este lunes- requiere de 1.060 avales certificados y Nemirovsci cuestiona el mecanismo adoptado por la Junta Electoral. «No avalaremos un simulacro que legitima prácticas excluyentes», afirmó en su anuncio público.

En su escrito, el ex parlamentario dice que «no somos víctimas pero tampoco actores ingenuos», y luego recuerda que «la unidad del peronismo requería dos condiciones esenciales: un acuerdo genuino entre todos los sectores internos o, en su defecto, elecciones internas transparentes, consensuadas en tiempos y formas».

Concluye que «ninguna de estas condiciones se cumplió», afirmando que la «llamada lista de unidad adolece de un déficit de convocatoria». Aseguró que su espacio fue excluido y, también, a sectores «gremiales y sociales claves».

También asegura que los «tiempos y mecanismos de la interna fueron impuestos unilateralmente, sin consulta alguna, convirtiendo el proceso en una trampa burocrática bajo un manto de legalidad formal».

Nemirosvci cuestionó la falta de transparencia. Foto: gentileza.

Aún así, Nemirovsci resaltó que optaron por «competir desde la Lista Verde» cuando «voces históricamente críticas hacia la dirigencia y sus métodos callaban abruptamente, en un raro silencio. Nos quedamos solos como expresión orgánica del PJ para rechazar y enfrentar candidatos que expresan por un lado el vergonzoso acuerdo con Weretilneck y por otro las caras de las enormes derrotas peronistas del 2019 y 20221. ¡Otra vez sopa!».

Después repasa distintas propuestas de modificaciones del proceso interno que no fueron aceptadas y, entre las críticas, afirmó que «en plena era digital, se insistió en la recolección presencial de firmas». Consideró que «exigir trámites presenciales en horario laboral desalienta la participación».

Recordó que se pidieron «certificantes propios para garantizar equidad ya que los designados» pertenecen «abiertamente a la lista opositora (ejemplo: Ana Marks, el apoderado de la lista Berros o el presidente del PJ o sea: se certifican a sí mismos). No aceptaron. Los plazos eran inviables, salvo para quienes pudieran autocerficarse ya que entregaron las planillas el 3 de julio, con apenas cuatro días hábiles (entre feriados y fines de semana) para recolectar y certificar avales. No aceptaron».

Aseguró que «en los juzgados donde logramos participar, nuestras firmas superaban a las de ellos» y agregó que «la diferencia radicaba en que la otra lista contaba con certificantes partidarios que validaban masivamente en sus unidades básicas, mientras nosotros debíamos hacerlo, de manera individual, en los Juzgados. Asimetría perjudicial».

Al final, Nemirovsci calificó el proceso como «farsa institucional» y «sabiendo que no se podía, en 4 días cumplir con los 1.060 requeridos, optamos por no presentar la Lista Verde. La decisión fue técnica, pero sobre todo política: no avalaremos un simulacro que legitima prácticas excluyentes».

Entendió que la «dirigencia actual del PJ pregona la unidad mientras fragmenta; anuncia renovación pero repite fórmulas derrotadas. Son virtuosos del relato, pero su accionar consolida el retroceso».

«La exclusión y el sectarismo -afirmó- se manifiesta de nuevo. Se llenan la boca con discursos de cambio, pero sus pasos no abandonan el sendero de reiterar las mismas candidaturas y las mismas formas. La exclusión no fortalece: empobrece», concluyó.