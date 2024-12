Otro tiro en el pie del PJ en Chubut: Congreso, escándalo y cachetazos

Las heridas del peronismo de Chubut no cicatrizan. Y lo que es peor: sangran cada vez más. A la actual dirigencia no le alcanza con un escándalo como el que protagonizó el fin de semana cuando eligió la conducción del Congreso, máximo órgano del partido. Hubo gritos, insultos y hasta cachetazos.

Aunque al final surgió una conducción, la semana se inició con la amenaza de algunos sectores de dar todo por anulado y no convalidar la conducción que (por ahora) encabeza Armando Moyano, un gremialista de Madryn con escaso peso interno y solo respaldado por la debilitada CGT que conduce el dirigente de la Alimentación Luis Núñez.

Lo que ocurrió el sábado en la sede de Rawson no fue otra cosa que mostrar la parte más oscura de un partido sin poder desde el año pasado en que perdió no solo la provincia sino también municipalidades importantes. Tampoco fue un buen debut para el presidente del PJ y diputado provincial Gustavo Fita.

La exsenadora y dirigente ultra K Nancy González le pegó dos cachetazos en el medio del Congreso partidario. No fue lo único que estalló en la sede central. También hubo insultos entre “compañeros”, con un grupo adentro tratando de elaborar una lista y otro afuera cantando la marcha, con los puños apretados en el aire en señal de desafío.

“Hay que poner paños fríos y reorganizarnos.”, dijo Moyano a la prensa y reconoció que “lo ocurrido el sábado no lo podemos desconocer. No nos sirve ni a unos ni a otros”. Y apuntó a convocar un nuevo congreso “para fines de enero”.

Pero desde otros sectores de la dirigencia de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn echaron más leña al fuego. Nada de bajar los decibeles. Quieren declarar nula la reunión por falta de quorum. Dicen que no estaban los congresales necesarios para elegir una nueva conducción. Y puede ser cierto porque hubo muchos que abandonaron el interior de la sede para cantar la marcha peronista en la puerta.

Lo cierto es que hoy por hoy, el PJ de Chubut no puede con sus fantasmas. Parece no acostumbrarse a estar lejos del poder que le arrebató en diciembre pasado un joven de 36 años. Que, por otra parte, no tiene que hacer mucho esfuerzo para dejarlo fuera de carrera. El PJ se está desmembrando solo. Algunos provocando los escándalos del fin de semana pasado. Otros, refugiándose bajo el ala del gobierno provincial.

No en vano, dirigentes de la talla del intendente de Madryn, Gustavo Sastre y su hermano mellizo y exvicegobernador Ricardo y el jefe comunal de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili no estuvieron en la sede el fin de semana. Prefieren estar al lado del gobernador Torres y blindar sus ciudades, dos de las más importantes de la provincia.

Después de la agitada interna que consagró a Fita como presidente, con la intervención de la justicia, lo del Congreso partidario sumó otro papelón. Y también, el ridículo. Y de eso, no se vuelve.

Torres con el presidente de Paraguay: “Vamos a replicar el modelo en Chubut”

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, se reunió este martes con el presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios, en el marco de la agenda que lleva adelante en el país vecino. Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron temáticas relacionadas con el desarrollo productivo, la eficiencia en los mecanismos de recaudación y la industria.

El mandatario chubutense dijo: «Nos complace encontrarnos con un país que, en términos administrativos y de eficiencia y transparencia institucional, tiene mucho que ver con Chubut».

Y agregó: «Paraguay es el ejemplo de que, con políticas claras y un buen uso de los recursos públicos, se puede construir un escenario de baja inflación, baja deuda pública y alta inversión”.

“Vamos a replicar en Chubut el modelo de alivio fiscal y simplificación tributaria” del Paraguay y agregó que “en nuestra provincia hemos podido desactivar la bomba financiera que nos heredó el gobierno anterior, y gracias a una cuidadosa planificación de las políticas públicas las inversiones se han incrementado en los últimos meses, por lo que este es definitivamente el camino por el que vamos a transitar».