«Soltar no es perderse»: el sorpresivo mensaje de la esposa de Manuel Adorni en medio de las novedades en la causa judicial

Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, realizó un sorpresivo posteo en su cuenta de la red social Instagram en el cual señaló que “para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”. Su publicación cobra importancia en medio de una investigación judicial en marcha por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Anoche, Javier Milei volvió a ratificar que Adorni seguirá en el cargo y dijo que adelantará la presentación de su declaración jurada.

El mensaje de la esposa de Manuel Adorni

El posteo salió a la luz un día después que se conocieran imágenes de las refacciones que Matías Tabar realizó en la casa que el funcionario tiene Exaltación de la Cruz.

“Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”, dijo la esposa de Adorni.

“No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”, apuntó.

“Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo. Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, culminó Angeletti en el escrito que difundió el diario Clarín y que fue publicado este miércoles.

Javier Milei sobre Manuel Adorni: «Ni en pedo se va»

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra. “Ni en pedo se va», dijo.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre”, mientras que admitió que quiere “representar a los porteños”, aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno porteño, en medio de las versiones de su intención de suceder a Jorge Macri.

La estrategia del Gobierno es que la presente a fines de mayo.

Con Noticias Argentinas y Clarín