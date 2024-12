Para evitar gastos como los de Gloria Ruiz, buscan limitar el presupuesto de la Legislatura

El escándalo que comenzó con los gastos discrecionales de la vicegobernadora Gloria Ruiz y derivó en su suspensión y evaluación de «inhabilidad moral» en la Legislatura podría cerrar con un bonus track. Un proyecto que tomó estado parlamentario este miércoles busca limitar el presupuesto del Poder Legislativo para acotarlo a su función: sancionar leyes.

Lo presentó la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), quien fundamentó que se le debe devolver a la Legislatura «su función primordial, promoviendo un enfoque transparente, austero y eficiente».

La diputada consideró que «los recursos destinados a actividades de promoción cultural, artística, deportiva, social y otras iniciativas de tipo políticas han desvirtuado» el mandato de la Cámara, como se vio durante el debate del presupuesto 2025 de Ruiz.

La vicegobernadora, en un principio, tenía el objetivo de usar unos 6.500 millones de pesos en gastos de publicidad, aportes a municipios y otras partidas no esenciales que, tras un extenso ida y vuelta con los legisladores, terminó modificado.

El proyecto de Stillger propone que el Poder Legislativo «debe asignar su presupuesto exclusivamente al desarrollo de su función esencial de debatir, redactar y sancionar legislación provincial». Y prohibe expresamente «su utilización para actividades culturales, artísticas, deportivas, ambientales, de asistencia social, aportes a instituciones y organizaciones de cualquier índole».

«Esto es como un statu quo que ya no se discute. A simple vista, uno ve que no está bien, pero como se hace hace muchos años no se dice nada», cuestionó.

Casa de las Leyes, vacante

Stillger había hecho circular un primer borrador entre los diputados que incluía el traspaso del complejo cultural Casa de las Leyes al Poder Ejecutivo, más precisamente al ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO explicó que desistió de esa modificación porque el edificio de calle Olascoaga cuenta con una ley especial, la 2553, que la declara «patrimonio histórico del pueblo de la Provincia del Neuquén» y designa como autoridad de aplicación a la presidencia de la Legislatura.

Casa de las Leyes quedó justamente en el ojo de la tormenta en los últimos meses: primero, por el monto, considerado excesivo, de 2.500 millones de pesos que se le asignó para funcionar el año que viene; y luego, porque Pablo Ruiz, el hermano de la vicegobernadora que se desempeñaba como coordinador, está siendo investigado judicialmente por desviar fondos de la institución.

Ruiz fue desvinculado del cargo poco después del inicio de la denuncia de la fiscalía de Delitos Económicos. Hasta ahora, nadie asumió el cargo en reemplazo.