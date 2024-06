Para Neuquén «Ganancias es un retroceso, hidrocarburos es importante», resaltó Llancafilo

Luego de una larga sesión, en la Cámara de Diputados finalmente se otorgó la sanción definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal. Se tratan de los dos primeros proyectos del gobierno de Milei aprobados por el Congreso de la Nación. «Uno tiene la tranquilidad de que votó en contra, (Ganancias) es un retroceso. Pero hidrocarburos es muy importante para nosotros, el 70% del presupuesto depende de las regalías de Neuquén», dijo Llancafilo.

Escuchá a Osvaldo Llancafilo, diputado nacional de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

El oficialismo pudo insistir en dos capítulos del paquete fiscal que fueron rechazados en la Cámara alta logrando su aprobación: los ajustes en Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias. Sobre esto, el diputado del Movimiento Popular Neuquino, dijo:

«Yo no estoy de acuerdo con que se restituya Ganancias, no lo estuve desde el principio y ayer volví a votar en contra, es un retroceso, no es positivo. Pero vivimos en un país federal ¿A quién le beneficia Ganancias? A Neuquén no, pero hay otras provincias que votan y son más que nosotros, como Buenos Aires y Córdoba».

La restitución del impuesto a las Ganancias (ahora llamado impuesto a los ingresos personales) vino acompañada de la eliminación de la deducción adicional por zona desfavorable del 22% que poseen los trabajadores o jubilados de la región patagónica. Esto tuvo lugar debido a que el capítulo de Ganancias (que no contenía esta supresión) fue rechazado en particular en el Senado y a que la cámara de Diputados insistió con el proyecto que tenía media sanción.

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO manifestó que «hay que analizar un poco más la técnica legislativa dentro del paquete de medidas fiscales hay cuestiones que benefician al país y benefician también a Neuquén», haciendo referencia al capitulo de hidrocarburos.

Y aseguro que la modificación de la ley 17319 «es poco en Neuquén, el 70% del presupuesto depende de las regalías y depende de de los ingresos brutos a partir de la explotación hidrocarburífera. Ese capítulo se votó completo, tal cual lo quería Neuquén, tal cual lo querían las provincias productoras de de petróleo y gas».

Sobre sus votos y las repercusiones que generaron, Llancanfilo dijo: «yo voté a nivel general la ley de bases simplemente por una razón, fueron aceptadas de otras incorporaciones y modificaciones. Algunos que están de campaña de cara al año que viene lo tratan de hacer y tratan de demonizar»

Impuesto a las Ganancias: quiénes pagan en Neuquén, Río Negro y la Patagonia

La reforma de Ganancias establece que deberán pagar ese tributo los empleados que cobran un sueldo bruto de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.300.000 millones de pesos en el caso de los casados, y vuelve a permitir deducciones por familiares, empleadas de casas particulares, seguros de vida y gastos médicos.

El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el mínimo no Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9% y el 35%, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36%.

En el caso de Bienes Personales se reducen alícuotas y se sube el Mínimo No Imponible de 27 a 100 millones de pesos, con el de que estas rebajas sirven como un aliciente para el blanqueo de capitales que se aprobará con las reformas introducidas por el Senado.

Quedó fuera de este capitulo la deducción especial de 22% para trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.