Paraguay deja de retirar su 100% de Yacyretá, pero acusa a Argentina de adeudar millones.

El Gobierno de Paraguay había anunciado el retiro del 50% de la energía que le corresponde de la represa Yacyretá. Se trató de una represalia hacia Argetina por el cobro de peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Sin embargo, esta medida significa un costo superior para el país vecino, que no podría ser afrontado. A esto se le suma la grave situación financiera de la propia represa, que hoy se encuentra imposibilitada de suplir sus deudas.

El director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, informó que este martes que mantuvo una reunión con el presidente Santiago Peña, para abordar los problemas financieros de la entidad. Según se precisa, se debe a la falta de pago por parte de Argentina por la cesión de energía.

Historicamente, se pagaban cerca de U$S 18 millones al año. La cifra se habría reducido significamente en el último tiempo, y por ahora Argentina solo desembolsó U$S 12.499.000 para el funcionamiento de Yacyretá y U$S 6 millones en concepto de pago por cesión de energía. No obstante, se adeudan U$S 36 millones correspondientes al 2022.

“Nosotros seguimos el camino del diálogo. Dependemos exclusivamente del desembolso de lo que genera Yacyretá. Hoy estamos con una situación financiera muy difícil. Tenemos compromisos de fin de año que se solía hacer en la zona de afectación de Itapúa, Misiones y hoy estamos con dificultades para cumplir ese compromiso”, remarcó Benítez.

Las autoridades paraguayas que el funcionamiento de la institución ronda los U$S 11 millones al año, a razón de U$S 1.400.000 mensualmente. Además, se le suma la presión de los proveedores que ahora no están recibiendo sus desembolsos, y lo de los propios trabajadores, a quienes se les debe 7 meses.

Por otra parte, el director paraguayo de Yacyretá reveló que Argentina está volviendo a retirar el 90% de la energía que produce la binacional y que históricamente Paraguay siempre retiró solo el 10%.

El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, explicó ante el Congreso paraguayo que el retiro del 100% de la energía de Yacyretá conllevaría un costo adicional de U$S 1,6 millones para la estatal, imposible de asistir en este momento.

Yacyretá: la desmentida argentina

“Luego de intensas reuniones se acordaron pagos mensuales de 30 millones de dólares y este compromiso tampoco se cumplió. En las últimas horas del pasado jueves el gobierno argentino sólo giró poco más de 12 millones de dólares”, dice Paraguay, y reclaman los 18 millones faltantes.

En el día de ayer, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Argentina, que administra los intereses de nuestro país en la binacional, salió a desmentir categóricamente los dichos de los paraguayos.

“La Entidad Binacional Yacyretá (Argentina) desmiente taxativamente tales expresiones, afirmando que nunca se acordaron cuotas mensuales por 30 millones”, señaló el escrito.

Por eso “rechazamos las afirmaciones de un nuevo incumplimiento”, señalan. La administración argentina admitió que hubo un pago de $12.499.000 en conceptos vinculados a la sesión de energía de la EBY Argentina, pero que no se trata de cuotas de 30 millones como dice Paraguay.

Aunque fuentes de la Secretaría de Energía habían manifestado la semana pasada que había llegado a un principio de acuerdo para pagar una deuda de 36 millones de dólares por energía cedida en 2022 en tres cuotas similares de 12 millones cada una.

También destacaron, entonces, que en la visita que le hizo Sergio Massa a Asunción el 24 de agosto pasado, el ministro de Economía le había advertido a Peña que la Argentina “no tiene dólares” para afrontar compromisos inmediatos de envergadura.

La Argentina también reclamó entonces a Paraguay, en el marco de una relación que parecía volver al diálogo previo a los desencuentros que comenzaron con el cobro del peaje por la Hidrovía, que los dos países se sentaran a negociar la deuda que la EBY tiene con el Estado argentino por la construcción de la represa en los años 80 y 90.

Se trata de un pasivo a favor del Tesoro argentino que figuraba en los balances de la entidad con un valor de 28.445 millones de dólares al 31 de diciembre pasado.

“En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Entidad, el director ejecutivo argentino solicitó la conformación de un grupo técnico para el ordenamiento económico financiero de la EBY que permita determinar las reales acreencias de cada parte”, señala el comunicado de la entidad que dirige el ingeniero formoseño Fernando de Vido, en alusión a la mencionada deuda.