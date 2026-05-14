Pese al conflicto con su patrimonio, Manuel Adorni viaja a Mendoza con Luis Caputo: se reune con Alfredo Cornejo y Horacio Marín

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió sostener su agenda política y de gestión pese a las nuevas complicaciones judiciales que atraviesa su entorno familiar y a las recientes declaraciones de un testigo en la causa que lo investiga.

En la Casa Rosada evitaron hacer comentarios públicos sobre el tema y optaron por mostrar normalidad en medio de la polémica. Javier Milei volvió a ratificar públicamente su respaldo al jefe de Gabinete y mantiene la decisión de blindarlo dentro del Ejecutivo.

Manuel Adorni viajará a Mendoza, tras una nueva acusación de corrupción en contra de su hermano

La situación se agravó luego de que su hermano, Francisco Adorni, fuera imputado por presunto enriquecimiento ilícito. A esto se sumaron nuevas revelaciones judiciales que aumentaron la presión sobre el funcionario.

A pesar del complicado presente del político, desde el entorno presidencial ratificaron el respaldo político de Javier y Karina Milei.

Tras este escenario, Adorni encabezará este jueves una actividad oficial en Las Heras, Mendoza, para inaugurar el Parque Solar El Quemado, considerado uno de los proyectos energéticos más importantes impulsados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según trascendió, el Gobierno considera que no existen motivos para suspender el acto y buscará mostrar continuidad en la gestión.

El evento contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de YPF, Horacio Marín; y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

La actividad será transmitida en vivo y tendrá un fuerte componente político, ya que el jefe de Gabinete será el encargado del discurso de cierre frente a funcionarios nacionales y provinciales.

Manuel Adorni viajará a Mendoza: el malestar dentro del oficialismo tras las investigaciones por lavado de dinero

Dentro del oficialismo, podría presentarse un malestar por el impacto que la causa judicial tiene sobre la imagen del Gobierno. Diversos sectores libertarios consideran que el caso enturbia la agenda política y complica las negociaciones legislativas.

En paralelo, Karina Milei tomó mayor protagonismo en la estrategia política y territorial de La Libertad Avanza. La secretaria general de la Presidencia interviene cada vez más en los armados electorales y en la coordinación interna del oficialismo, especialmente en medio de la crisis generada por el caso Adorni.

El conflicto de Adorni condiciona al Gobierno. (Foto: archivo)

El escenario también repercute en el Congreso y en otros frentes políticos del Gobierno. La tensión por la situación judicial de Adorni se mezcla con las disputas por el financiamiento universitario y con las dificultades del oficialismo para avanzar en acuerdos parlamentarios.

Pese al desgaste político y a las críticas opositoras, Milei compartió públicamente su respaldo al jefe de Gabinete y mantiene la decisión de blindarlo dentro del Ejecutivo. Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan sostener la agenda de gestión y evitar que la crisis judicial monopolice el escenario político nacional.

Con información de Infobae