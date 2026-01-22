Paritarias en Río Negro: el Gobierno ofreció actualizar salarios con la inflación, y se discute la compensación

Debut de paritaria de la Función Pública del 2026, encabezada por la secretaria, Tania Lastra. Foto: Gentileza.

El gobierno provincial ofreció aumentos salariales para los estatales vinculados con la evolución de la inflación mensual.

La propuesta gubernamental alcanza al primer trimestre del 2026 cuando, en principio, los gremios requieren una compensación por la última parte del 2025, considerando que no existió ninguna mejora en el personal del Poder Ejecutivo.

Después de cuatro meses, los funcionarios y los sindicalistas volvieron a juntarse por los haberes públicos.

Como siempre, dos escenarios: en la Función Pública, su secretaria Tania Lastra -con los subsecretarios Adrián Contreras (Hacienda) y Natalia García (F. Pública)- recibió a los representantes de UPCN, Mónica Miranda, y de ATE, Leticia Lapalma; y en la secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos se juntó con la flamante conducción de la Unter, liderada por Laura Ortiz.

Primer saludo de la ministra Campos con la titular de Unter, Laura Ortiz. Foto: Marcelo Ochoa

La negociación docente también tuvo la particularidad de que la organización sindical movilizó a sus seccionales y se expresó frente a la cartera laboral.

La reunión de la Función Pública concluyó cerca de las 14, pero la negociación docente continúa. Pero ya se sabe que el gobierno provincial propone “una actualización para el primer trimestre del año” con el índice Precios al Consumidor (IPC).

La paritaria de UPCN entregó una nota con diferentes reclamos y adelantó que esperará detalles de la propuesta para poder “analizar el impacto en los salarios”.

Por su parte, Lapalma de ATE consideró un “avance significativo” que se apliquen aumentos con el IPC pero manifestó que “es insuficiente” porque reclamó una “reparación en función del deterioro salarial del año pasado”.

Nueva conducción de la Unter, que lidera Laura Ortiz, llegó a Trabajo, con seccionales movilizadas como respaldo. Foto: Marcelo Ochoa.

En un comunicado, ese gremio reafirmó además sus pedidos de que “deben actualizarse y existir una fecha de pago concreta para los conceptos de ayuda escolar, indumentaria” y subas en las asignaciones familiares».

Esa organización planteó también el pago de “las recategorizaciones y el pase a planta permanente de los contratados.

Lapalma calificó de “buena noticia que el Gobernador haya decidido cambiar su postura” y que la “variable elegida para actualizar los salarios ya no sean los ingresos” sino “la evolución de los precios”. Recordó que la “actualización del IPC es una demanda histórica de ATE”, pero manifestó que, en este caso, eso solo no alcanza. Debe realizarse una propuesta que “compense la pérdida en los haberes que algunos escalafones tuvieron durante el año pasado”.