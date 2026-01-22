Paritarias salariales en Río Negro: una apertura díficil, con un debut diferencial

La administración de Alberto Weretilneck y los gremios estatales abren este jueves las negociaciones salariales del 2026, que anticipan una pulseada compleja.

Además, este proceso se inaugura también con la participación de nuevos paritarios de la Unter, a partir de la renovación de su conducción, y esta actuación se prevé con una característica más beligerante con el gobierno provincial. Esa actitud se mostrará este mismo jueves ya que programó una concentración en Trabajo.

Las partes pronostican que —-difícilmente- exista un entendimiento en la primera jornada y, por eso, en Hacienda admiten que los haberes de enero no tendrían ninguna modificación, quedando cualquier mejora para pagar por planilla complementaria o su incorporación en las remuneraciones de febrero.

La última reunión de la Función Pública, con la participación de ATE y UPCN, ocurrió el 30 de septiembre y, en cambio, la Unter tuvo una negociación posterior, que fue el 9 de octubre. En aquellas ocasiones, los funcionarios ratificaron la decisión gubernamental de pagos de sumas fijas, por única vez, en octubre y en noviembre.

Así, los haberes actuales se remontan a las liquidaciones de septiembre. Desde entonces, la inflación registrada osciló entre el 7,86% y el 10,1%, considerando si se computa el último cuatrimestre o el trimestre.

La compensación por esa brecha será el primer reclamo de los sindicatos, pero Hacienda no estaría dispuesta a incluirla en la negociación, sino que plantea pasar, directamente, a la pauta del 2026.

Seguramente, el gobernador Alberto Weretilneck intervendrá, ya que la reparación del período de suba cero fue abordada en la reunión con el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, con coincidencias de que se debía contemplar, a pesar de que no se profundizó en la forma en que se cumpliría.

Muchas dificultades por delante explican los vaticinios de que no habrá acuerdos en el reencuentro de este jueves, programado para el mediodía en la Función Pública y en Trabajo. En el primer ámbito, la secretaria Tania Lastra recibirá a los representantes de ATE y UPCN, mientras en la cartera laboral será la discusión docente.

La ministra Patricia Campos encabezará la delegación gubernamental y Unter estrenará paritarios, con la participación de su secretaria general, Laura Ortiz, el adjunto Mauricio Ovadilla; la gremial, Gabriela Aguilar y, entre otros, la de actas, Ana Maria Inchassendague.

Su debut anticipa otra diferencial: no llegarán solos, pues se prevé una movilización de delegaciones seccionales y habrá concentración en la secretaria de Trabajo.